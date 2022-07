Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless: svelate le caratteristiche

Sennheiser ha svelato le caratteristiche delle nuove MOMENTUM 4 Wireless, le cuffie over-ear in arrivo a partire da agosto

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG è un’azienda tedesca con sede a Wedemark-Wennebostel, che opera nello sviluppo e nella produzione di microfoni e cuffie. È da sempre impegnata nel fornire periferiche di alto livello ai suoi utenti per garantire il massimo delle prestazioni acustiche. Oggi Sennheiser ha presentato alcune delle caratteristiche delle MOMENTUM 4 Wireless, le nuove cuffie over-ear che forniranno un audio e prestazioni eccezionali. Scopriamole insieme.

Tutto quello che dovete sapere sulle nuove MOMENTUM 4 Wireless di Sennheiser

L’esperienza MOMENTUM inizia con il Signature Sound di Sennheiser che permette una riproduzione audio superiore a tutti gli altri prodotti della sua categoria, consentendo agli utenti di ascoltare la musica come mai prima d’ora. Un sistema di trasduttori da 42 mm di ispirazione audiofila offre dinamica, chiarezza e musicalità brillanti per un sound eccezionale ad alta fedeltà. Gli altoparlanti angolati garantiscono una leggera canalizzazione del suono dalla parte anteriore verso le orecchie dell’utente, per offrire un’esperienza di ascolto più naturale. Il sistema di ricezione vocale avanzato consente di ottimizzare le chiamate e di accedere più facilmente all’assistente vocale.

Le cuffie offrono molteplici personalizzazioni per consentire agli utenti di adattare l’ascolto audio alle proprie preferenze. Il nuovo design leggero è ottimizzato con cuscinetti profondi per garantire un comfort eccezionale e duraturo. I padiglioni in pelle sintetica offrono un comfort ottimale e un’elevata precisione nella riproduzione audio e nelle prestazioni ANC. Ad oggi tuttavia la società non ha rilasciato ulteriori immagini o informazioni a riguardo. Non sappiamo quindi quale sarà il prezzo finale consigliato né che aspetto possano avere nel complesso. L’unica notizia certa è che la distribuzione mondiale inizierà a partire da agosto.

