Sennheiser IE 200: suono audiofilo dettagliato alla portata di tutti

Le nuove cuffie Sennheiser IE 200 sono la scelta ideale per audiofili che cercano una riproduzione audio dettagliata a casa e in viaggio

La gamma IE di Sennheiser continua il suo percorso d’eccellenza con il nuovissimo modello IE 200. L’ultimo nato della famiglia, condivide un notevole bagaglio di dettagli con i suoi rinomati fratelli, portando il puro piacere d’ascolto a un pubblico ancora più ampio: gli utenti, infatti, possono ora aspettarsi una qualità e delle caratteristiche che di solito sono riservate ai dispositivi di fascia alta ad un costo molto più accessibile. Jermo Koehnke, Product Manager Audiophile di Sennheiser, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

Le nuove cuffie Sennheiser IE 200, rappresentano un invito a tutti a godere di un sound di alto livello. Grazie a una riproduzione audio bilanciata e fedele alla realtà, le persone saranno in grado di ascoltare quei dettagli che non hanno mai percepito con le normali cuffie.

Sennheiser IE 200: qualità di livello audiofilo

Le nuove IE 200 di Sennheiser consentono agli appassionati esperti, così come ai neofiti, di sperimentare nuove dimensioni audio. Basato sulla nota e consolidata tecnologia Sennheiser TrueResponse Transducer, le IE 200 sono dotate di un trasduttore a banda ultralarga da 7 mm per una qualità del suono eccezionale, superbamente bilanciato e realistico, in un formato ultracompatto.

Con le nuove IE 200, nulla si frappone tra l’utente e la scoperta di nuove sfumature sonore. La distorsione è quasi inesistente con una curva di risposta in frequenza naturale che si trova solitamente in auricolari dal costo molto più elevato. Inoltre, le IE 200 sono in grado di soddisfare diverse preferenze di ascolto grazie all’esclusiva funzione di doppia sintonizzazione. Gli audiofili possono montare gli auricolari in dotazione in una delle due posizioni, per avere il controllo sul bilanciamento dell’esperienza di ascolto, dalla risposta dei bassi profondi ed emozionali alla presenza degli alti ricchi di texture.

Con una vestibilità eccezionalmente confortevole, le IE 200 sono fatte per sessioni di ascolto ininterrotte. In grado di adattarsi a orecchie di tutte le dimensioni, il loro design poco appariscente vanta un’ergonomia collaudata che favorisce una tenuta sicura e un comfort duraturo. Gli adattatori auricolari in schiuma viscoelastica e silicone di diversedimensioni bloccano le interferenze ambientali, massimizzando la risposta alle basse frequenze. Il cavo a treccia, rivisto, riduce i fruscii e termina con una spina stereo da 3,5 mm e connettori MMCX per il collegamento a innumerevoli dispositivi audiofili.

Prezzo e disponibilità

Le Sennheiser IE 200 saranno disponibili per il pre-ordine a livello globale il 17 gennaio 2023 e saranno in vendita dal 31 gennaio 2023 al costo di 149,90 euro.