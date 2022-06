SENNHEISER clear set: la tv non sarà più la stessa

Il nuovo TV Clear Set di Sennheiser, permette di godere della televisione con una chiarezza vocale superiore, con tutto il comfort e lo stile discreto degli auricolari True Wireless.

La soluzione TV Clear Set di Sennheiser, è stata progettata per andare incontro a diverse esigenze, che si sono sempre più manifestate da parte degli utenti. Quando una persona vuole guardare la TV e l’altra nella stessa stanza vuole, ad esempio, leggere o dormire. Oppure quando si vuole ascoltare in modo chiaro la TV, senza essere disturbati da rumori di sottofondo come il gioco dei bambini o il rumore del traffico.

Quando si ha difficoltà a capire il contenuto parlato della trasmissione, ed aumentare il volume per sentire meglio senza infastidire i vicini o il partner. Quando si desidera una migliore qualità, ricevendo il suono direttamente in cuffia, senza riverberi e rumori di fondo. Il nuovo TV Clear Set di Sennheiser è stato curato nei minimi dettagli e soddisfa le esigenze di tutti, adatto a chi porta gli occhiali perchè non esercita pressione sulle tempie. Utilizzando uno dei due auricolari, si ha la libertà di ascoltare sia la Tv che ciò che succede intorno a sè.

Leggere e sottili, le cuffie true wireless garantiscono un utilizzo confortevole anche per periodi prolungati. Consentendo la libertà di movimento come sedersi, sdraiarsi o camminare. Sono estremamente facili da utilizzare, si spengono quando non sono in uso e si riaccendono non appena vengono inserite nelle orecchie.

Sennheiser TV Clear Set: ecco alcune caratteristiche

Dialoghi cristallini : grazie ai 5 livelli di chiarezza del parlato che offrono un’amplificazione delle alte frequenze fino a 20 dB.

: grazie ai 5 livelli di chiarezza del parlato che offrono un’amplificazione delle alte frequenze fino a 20 dB. TV senza distrazioni : si può impostare il volume degli auricolari in base alle proprie preferenze uditive, per godere di una visione indisturbata senza influire sugli altri.

: si può impostare il volume degli auricolari in base alle proprie preferenze uditive, per godere di una visione indisturbata senza influire sugli altri. Modalità Ambient Awareness : si può mantenere l’ascolto dell’ambiente circostante quando si vuole, godendo della visione della TV con amici e familiari.

: si può mantenere l’ascolto dell’ambiente circostante quando si vuole, godendo della visione della TV con amici e familiari. Comfort e praticità : grazie al design leggero degli auricolari True Wireless (6,9 g), questa soluzione è una rivelazione in termini di comfort e praticità. Non interferisce con gli occhiali né preme sulle tempie.

: grazie al design leggero degli auricolari True Wireless (6,9 g), questa soluzione è una rivelazione in termini di comfort e praticità. Non interferisce con gli occhiali né preme sulle tempie. Design senza fili : libertà di movimento per sedersi, sdraiarsi o camminare mentre le cuffie rimangono comodamente al loro posto senza disturbare la visione.

: libertà di movimento per sedersi, sdraiarsi o camminare mentre le cuffie rimangono comodamente al loro posto senza disturbare la visione. Durata della batteria: fino a 15 ore di riproduzione con una sola carica. La durata della batteria può essere estesa per altre 22 ore con la custodia di ricarica, consentendo di godere fino a 37 ore di intrattenimento televisivo.

Altre caratteristiche tecniche

Connettività a qualsiasi TV : con uscita ottica o analogica grazie al trasmettitore.

: con uscita ottica o analogica grazie al trasmettitore. Bluetooth : connessione senza problemi degli auricolari tramite Bluetooth per guardare ciò che si preferisce da TV, tablet o telefono cellulare.

: connessione senza problemi degli auricolari tramite Bluetooth per guardare ciò che si preferisce da TV, tablet o telefono cellulare. Sincronizzazione con il contenuto video : il trasmettitore in dotazione utilizza la tecnologia di streaming per trasmettere l’audio a bassa latenza.

: il trasmettitore in dotazione utilizza la tecnologia di streaming per trasmettere l’audio a bassa latenza. Telefonate : si possono ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce da telefono cellulare.

: si possono ricevere ed effettuare chiamate in vivavoce da telefono cellulare. TV Clear App : per un’impostazione rapida e semplice, per personalizzare le impostazioni e l’esperienza di ascolto.

: per un’impostazione rapida e semplice, per personalizzare le impostazioni e l’esperienza di ascolto. Individuazione degli auricolari : facile grazie alla funzione “Trova i mieiauricolari”.

: facile grazie alla funzione “Trova i mieiauricolari”. Controlli tattili intuitivi: per personalizzare l’esperienza d’uso, i controlli tattili possono essere personalizzati in base alle preferenze individuali, in modo che gli auricolari possano essere controllati proprio come si preferisce.

Guardare la TV a distanza e senza fili che intralcino, non è solo una questione di fruire di contenuti sempre più diversificati grazie a internet e alle smart-TV. È, ora, anche un modo per andare incontro alle esigenze di coloro che desiderano, o hanno la necessità, di un ascolto chiaro e pulito senza interferire sull’ambiente circostante.

Distribuzione e prezzo

Sennheiser, in Italia, è distribuita da Exhibo, il TV Clear Set è venduto ad un prezzo di 399,90€. Cosa ne pensate di questi nuovi auricolari True Wireless di Sennheiser? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram e di restare connessi su tuttotek.