Secretlab: in arrivo le nuove sedie VALORANT Jett E Reyna Edition

Per celebrare l’Episodio 7 Atto I di VALORANT, la collezione Secretlab VALORANT si espande e include nuovi modelli ispirati a JETT e REYNA. Preparatevi a scalare i ranghi in un nuovo Episodio con le sedie Secretlab VALORANT Jett e Reyna Edition.

Caratterizzate dalla stessa ergonomia di livello pro della premiata Secretlab TITAN Evo. La stessa sedia di cui si fidano il VALORANT Champions Tour e i migliori giocatori del mondo.

Dal suo lancio nel 2020, VALORANT ha conosciuto un’ascesa fulminante, diventando uno degli sparatutto in prima persona più sparatutto in prima persona più popolari al mondo. Con un fiorente circuito competitivo globale, leghe regionali e una fiorente scena amatoriale, VALORANT continua a crescere grazie alla sua profondità tattica e alla possibilità di giocare in modo creativo.

Jett e Reyna sono due degli Agenti più popolari di VALORANT. Reyna è stato l’agente più giocato nel 2022, secondo Riot Games. 2022. Mentre Jett continua a essere un punto fermo delle composizioni, dalle partite occasionali ai gioco professionistico. Con kit progettati per aiutarli ad affrontare gli avversari, Jett e Reyna sono la punta di diamante delle loro squadre. punta della lancia per le loro squadre.

Entrambi gli agenti rappresentano il brivido del dominio assoluto sul server. Caratterizzati da un’aggressività audace e audace, sono estremamente letali nelle mani giuste e sono gli Agenti perfetti per coloro che sono sicuri della loro capacità di superare la mira di chiunque li sfidi.

Le sedie Secretlab VALORANT Jett e Reyna Edition mettono in evidenza gli elementi distintivi del design dei personaggi di Jett e Reyna. Come la stessa Jett, la sedia Jett Edition è caratterizzata da una voluta bianca sulla spalla e da un rivestimento blu che rispecchia il taglio del suo abito. Nessun elemento è stato trascurato, fino ai dettagli della cintura e delle scarpe.

Allo stesso modo, la sedia Reyna Edition replica le borchie dorate intorno alla vita e la forma a V del gilet. e gli accenti del gilet. Le poltrone Secretlab VALORANT Jett e Reyna Edition sono un must per ogni protagonista di Jett e Reyna.

I giocatori potranno calarsi nei panni dei loro Agenti preferiti, il tutto con il supporto del design ergonomico sostenuto dalla scienza che alimenta i più talentuosi miratori sulla scena mondiale.

SECRETLAB TITAN EVO VALORANT JETT EDITION

Vinci tutti i tuoi duelli con la sedia Secretlab VALORANT Jett Edition. Rivestita in similpelle ibrida Secretlab NEOTM blu, accuratamente abbinata al design del personaggio di Jett, la sedia Jett Edition porta con sé un’immagine di grande impatto.

La sedia Jett Edition dà vita al duellante sudcoreano dai piedi veloci. Raffiche di vento intricatamente ricamate adornano lo schienale della sedia, un cenno alle abilità di Jett che attingono alla potenza del vento. I suoi coltelli Blade Storm sono cuciti in modo minuzioso sullo schienale.

Ogni coltello da lancio impiega una combinazione di punti di riempimento tatami piatti, con ogni segmento che corre in una direzione diversa e punti di raso in rilievo per una profondità e un dettaglio ineguagliabili. Disponibile nelle taglie R e XL.

SECRETLAB TITAN EVO VALORANT REYNA EDITION

Accumulate uccisioni multiple seduti sulla sedia Secretlab VALORANT Reyna Edition. Rivestita in similpelle ibrida Secretlab NEOTM di colore viola intenso, che evoca l’abbigliamento caratteristico del duellante messicano. La sedia Reyna Edition è stata realizzata per coloro che desiderano ottenere un frag dopo l’altro.

Incanalate la forza inarrestabile dell’Imperatrice di Reyna, meticolosamente ricamata sullo schienale della sedia con il marchio sullo schienale della sedia utilizzando la stessa imbottitura del tatami e le stesse cuciture in raso. Il suo etereo occhio di Leer è sullo schienale della sedia, simbolo della paura che incute nei suoi avversari.

Il look è completato da ricami a rombi sulle ali laterali e da lussuosi accenti dorati. la perfetta combinazione di eleganza, potere e l’oscurità che si cela nel cuore del più selvaggio duellante di VALORANT. Disponibile nelle taglie R e XL.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove sedie VALORANT Jett E Reyna Edition di Secretlab?