Seagate: presentati i nuovi SSD Nytro di classe enterprise

Seagate affronta i carichi di lavoro iperscalabili con i nuovi SSD Nytro di classe enterprise ottimizzati per ridurre il TCO

Oggi, Seagate Technology Holdings plc (qui per maggiori info sull’azienda), leader mondiale nelle soluzioni di infrastruttura per lo storage di dati di massa, ha annunciato grosse novità. Infatti, ha presentato due nuove aggiunte al suo portafoglio Nytro, l’SSD Nytro 5550 e l‘SSD Nytro 5350. Progettati con la tecnologia Phison per prestazioni elevate, efficienza e maggiore densità di archiviazione nei data center, i nuovi prodotti comprendono la serie di SSD NVMe Nytro 5050 di Seagate. Progettati per offrire più elaborazione con un consumo energetico inferiore, forniscono una soluzione conveniente che elimina i colli di bottiglia. Inoltre, questa migliora la qualità del servizio (QoS) e offre i massimi livelli di integrità e sicurezza dei dati per le applicazioni aziendali.

Dettagli sui nuovi SSD Nytro 5350

L’SSD Nytro 5350 PCIe Gen4 NVMe raddoppia il throughput di lettura degli ultimi SSD SAS, raggiungendo una larghezza di banda dieci volte superiore a quella SATA per migliorare significativamente la QoS. Questa è progettata per offrire ai data center una maggiore potenza di elaborazione riducendo al contempo il costo totale di proprietà (TCO). L’unità elimina i colli di bottiglia dei dati con un’incredibile larghezza di banda fino a 7,4 GB/s e velocità di scrittura casuale fino a 195.000 IOPS. Inoltre, la velocità di lettura casuale fino a 1,7 M IOPS. fornisce tempi di risposta coerenti. Perfettamente ottimizzato per aumentare la densità e aumentare la capacità in ambienti ultradensi, Nytro 5350 offre fino a 15,36 TB in un fattore di forma di 15 mm. Inoltre, offre fino a 7,68 TB in un fattore di forma di 7 mm con doppie porte, supportando sia U.2 che U. 3 interfacce per alta disponibilità attivo-attivo. Progettato per affrontare carichi di lavoro aziendali, Nytro 5350 offre 1 DWPD a 2,5 M MTBF per una maggiore resistenza.

Alte prestazioni dei nuovi SSD Nytro 5550

Con le migliori prestazioni della categoria, l’SSD Nytro 5550 PCIe Gen4 NVMe si basa sulle specifiche Nytro 5350. Con un design per carichi di lavoro misti e velocità di scrittura casuale fino a 470 K IOPS e velocità di lettura casuale fino a 1,7 M IOPS. Progettato con un’elevata durata per spostare i dati aziendali a lungo raggio, Nytro 5550 offre 3 DWPD a 2,5 M MTBF per resistenza e affidabilità. Modellando il fattore di forma ridotto e supportando le interfacce come Nytro 5350, questa unità offre fino a 12,80 TB in un fattore di forma di 15 mm e fino a 6,40 TB in un fattore di forma di 7 mm per aumentare la capacità in ambienti ultra-densi.

Alte prestazioni

Per garantire l’integrità dei dati e prevenire la perdita di dati in caso di interruzione imprevista dell’alimentazione, le unità della serie Nytro 5050 includono protezione dei dati in caso di interruzione dell’alimentazione. Inoltre offrono sicurezza SED TCG e una garanzia limitata di 5 anni. Compatibili con Linux e Microsoft OS, le unità sono inoltre dotate di protezione dei dati end-to-end e codici di controllo della parità a bassa densità. Ottimi per l’affidabilità aziendale e la protezione dei dati da danneggiamenti non rilevati e non intenzionali. La serie Nytro 5050 include l’interfaccia di gestione NVMe, SMBus Sideband Management e Life Management. Per un monitoraggio e una gestione senza interruzioni dell’unità senza appesantire il sistema operativo. Entrambi disponibili questo mese, gli SSD NVMe Nytro 5350 e Nytro 5550 di Seagate sono pronti per il data center con un set completo di funzionalità aziendali. Per mantenere la tua azienda strategica per il futuro.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove presentati i nuovi Seagate SSD Nytro ? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).