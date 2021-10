Scopri le prestazioni del futuro con la memoria DDR5 CORSAIR

Le serie DOMINATOR PLATINUM RGB e VENGEANCE passano alla tecnologia DDR5

Corsair azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti e assemblatori di PC, oggi ha dato inizio all’era delle DDR5 con il lancio delle memorie DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB e DDR5 VENGEANCE.

Con oltre 25 anni di esperienza nella realizzazione di memorie professionali e ad alte prestazioni, i nuovi moduli tracciano la strada per frequenze superiori, capacità maggiori e prestazioni ancora più rapide, supportando appieno le nuove tecnologie come i processori Intel Core di dodicesima generazione e le schede madri Z690.

Presentata inizialmente con frequenze di 5.200 Mhz, la tecnologia DDR5 consente una regolazione della tensione integrata e offre un overclocking più semplice e preciso che mai. Con la possibilità di scegliere tra lo stile iconico e lo straordinario sistema d’illuminazione di DOMINATOR PLATINUM RGB e il profilo compatto e minimale di VENGEANCE, i kit CORSAIR da 32 GB e 64 GB consentiranno al tuo innovativo PC di sfruttare fin da subito le prestazioni inaudite della tecnologia DDR5.

Parallelamente al continuo aumento delle prestazioni e funzionalità dei moderni processori, anche il tuo sistema necessita di memorie che ti consentano di rimanere aggiornato e sfruttare appieno le potenzialità della tua configurazione. Le memorie DDR5 CORSAIR assicurano quindi ai moderni processori la capacità di ricevere dati il più rapidamente possibile e di ottenere quindi prestazioni complessive di sistema senza precedenti.

Mentre le precedenti generazioni di DRAM erano limitate da un controllo di regolazione della tensione posto sulla scheda madre e quindi meno preciso, i nuovi moduli con tecnologia DDR5 sono i primi dotati di un controllo di regolazione della tensione integrato, regolabile direttamente tramite il software CORSAIR iCUE. Questa innovazione consente quindi di ottenere un overclocking più preciso e stabile. Il versatile software iCUE, inoltre, ti permette di personalizzare e salvare con facilità i tuoi profili Intel XMP 3.0, per adattare le prestazioni alle tue esigenze direttamente tramite l’applicativo.

Ciascun modulo della rinomata memoria DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB è dotato di 12 LED CAPELLIX ultra luminosi e regolabili singolarmente, nonché di un iconico telaio in alluminio realizzato tramite una combinazione di tecniche di pressofusione e anodizzazione ad alta precisione che dona un aspetto elegante e sofisticato a ciascun modulo. Inoltre, grazie alla tecnologia di raffreddamento brevettata CORSAIR DHX, la memoria DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB assicura prestazioni straordinarie anche quando viene spinta al limite.

La memoria VENGEANCE DDR5 assicura invece gli stessi grandi vantaggi di una memoria DDR5 ma offre al contempo un’estetica raffinata, in un fattore di forma compatto e minimale, che si adatta alla maggior parte delle configurazioni. Un resistente dissipatore di calore in alluminio raffredda in modo efficiente ciascun modulo, garantendo sempre che ogni memoria possa raggiungere prestazioni ottimali.

Sia i moduli DDR5 DOMINATOR PLATINUM RGB che quelli DDR5 VENGEANCE sono dotati di chip di memoria selezionati scrupolosamente per assicurare prestazioni costanti ad alta frequenza con tempistiche estreme, nonché PCB ottimizzati in grado di fornire un segnale stabile e di qualità superiore. Le memorie sono infine coperte dalla rinomata garanzia CORSAIR, per offrirti la massima tranquillità negli anni a venire.

La prossima generazione di memorie ad alte prestazione è alle porte e CORSAIR è la scelta d’avanguardia per dotare il tuo eccezionale sistema dei migliori componenti possibili.

Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci su tuttoteK!