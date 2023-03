Schede madri ASUS: finalmente il supporto per moduli di memoria da 48 GB DDR5-7000

Le schede madri Asus della serie Intel 700 e 600 sono state testate per supportare i moduli Corsair Vengeance DDR5 DDR5-7000 da 48 GB

ASUS, multinazionale di Taipei, in partnership con Corsair, annuncia oggi gli aggiornamenti del BIOS per le schede madri Intel delle serie 700 e 600 che offrono così la possibilità di installare fino a un massimo di 192 GB di memoria DDR5 e aggiungono il supporto ai nuovi moduli di memoria Corsair Vengeance DDR5 7000 MT/s da 48 GB (2 x 24 GB).

Spesso gli utenti che acquistano una scheda madre Intel della serie 700 o 600 si trovano di fronte a un bivio: preferire una scheda con supporto per la memoria DDR4 di ultima generazione a costo più contenuto o capitalizzare nel tempo il proprio investimento acquistando sin da subito un modello DDR5? Inoltre, con la progressiva maturazione del mercato delle memorie DDR5, diventa sempre più difficile per gli appassionati di PC ignorare il potenziale prestazionale delle memorie di nuova generazione. Ora, grazie all’ultimo aggiornamento del BIOS, le schede madri ASUS con supporto DDR5 diventano un’opzione ancora più straordinaria: l’intera gamma di schede madri ASUS delle serie 700 e 600 – ROG Maximus, ROG Strix, ProArt, TUF Gaming or Prime – è in grado infatti di supportare i più recenti moduli di memoria DDR5 da 24 e 48 GB.

ASUS ha testato rigorosamente i kit di memoria da 2 x 24 GB prodotti da Corsair per confermare che l’intera gamma di schede madri è in grado di supportare fino a 48 GB di RAM DDR5 a 7000 MT/s. Sia che gli utenti si indirizzino su una scheda madre premium come le Z790, allo stato dell’arte e pronte anche per l’overclocking più estremo, o che scelgano una B760, comunque ricche di funzionalità ma anche più economiche, in entrambi i casi potranno abbinarla a kit di memoria DDR5 che offrono una mix imbattibile di capacità e velocità pura.

Pronte per gli appassionati PC di ogni genere | Schede madri Asus

Molti utenti ritengono in prima battuta che l’acquisto di un nuovo kit di memoria dal taglio più generoso consentirà loro di aprire un numero ancora maggiore di tab del proprio browser. C’è un fondo di verità in questa affermazione, nonostante il fatto che occorra un numero impressionante di schede del browser per saturare un moderno PC assistito da “soli” 16 GB di RAM. La verità è che molti utenti possono effettivamente sfruttare e trarre giovamento da quantitativi più ampi di RAM ad alta larghezza di banda. Alcuni giochi, ad esempio, possono occupare da soli più di 16 GB di RAM, senza considerare tutte le applicazioni che molti utenti preferiscono lasciare in esecuzione in background.

Content creator, video editor, architetti, ingegneri, product designer, modellatori 3D, streamer di Twitch, data scientist e molte altre categorie di utenti impiegano abitualmentecarichi di lavoro che fanno uso intensivo della memoria. Tutti questi professionisti e creator, per non parlare di tutti coloro che svolgono quotidianamente intense attività multitasking, osservano con interesse lo sviluppo del mercato delle memorie DDR5. La nuova generazione di kit di memoria offre oggi una migliore scalabilità per le attuali CPU ad alto numero di core, un massiccio incremento della larghezza di banda e apprezzabili miglioramenti dell’efficienza globale, il tutto senza incidere in modo significativo sulla latenza complessiva del sistema.

Velocità di trasferimento e non solo… | Schede madri Asus

I prossimi moduli di memoria DDR5 come quelli di Corsair si distinguono per quanta capacità di memoria offrono a velocità di trasferimento dati sbalorditive. Attualmente sono disponibili kit DDR5-7000, ma con un limite massimo di 16 GB per modulo. I nuovi moduli di memoria Corsair Vengeance 48 GB (2 x 24 GB) DDR5-7000 consentono agli utenti di ottenere fino a 48 GB di RAM DDR5 con una velocità di 7000 MT/s. Si tratta di una proposta allettante per chi ha bisogno di tanta memoria ad alta velocità. Tuttavia, per quanti preferiscono una quantità di RAM ancora maggiore, i kit di prossima uscita come Corsair Vengeance 192 GB (4 x 48 GB) DDR5 a 5600 MT/s offriranno tale ingente quantitativo di memoria a velocità comunque sostenuta.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del BIOS è possibile consultare il sito del supporto ASUS.