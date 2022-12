Sapphire: arriva la Radeon RX 7900 NITRO con vapor chamber!

Sapphire, a breve presenterà la sua nuova Radeon RX 7900 NITRO, che giungerà sul mercato con sistema vapor chamber e tre connettori a 8-pin

Il produttore Sapphire, non si lascia sfuggire le nuove GPU presentate in questo ultimo trimestre, e, a breve approderà sul mercato un modello custom della Radeon RX 7900, in versione NITRO. Particolarità di questa GPU, per quello che sappiamo fin ora (molto poco) e che abbiamo appreso da un teaser pubblicato dalla stessa azienda su Twitter, ritornerebbe alla ribalta il sistema di dissipazione vapor chamber, che permetterà di ottenere prestazioni in linea con la gamma, e soprattutto di ridurre l’ingombro. Ed infine, il collegamento della GPU all’alimentazione che avverrà tramite triplo connettore ad 8 Pin.

Sapphire: arriva una Radeon RX 7900 NITRO con vapor chamber!

In un nuovo teaser, Sapphire Technology ha confermato il ritorno di “Vapor-X” nelle GPU Radeon. Questo sistema non va confuso con la serie di GPU Radeon Vapor-X, ma con la tecnologia della “camera di vapore” tradotta letteralmente, utilizzata dalle GPU Toxic, Nitro e Vapor-X, tipiche del brand.

Inoltre, il teaser conferma che le GPU Radeon RX 7900 XTX e XT NITRO di Sapphire saranno dotate di tre connettori di alimentazione a 8 pin, chiaramente visibili nel video teaser. Questo è anche un primo sguardo al design personalizzato della scheda Navi 31 con 20 fasi VRM.

Questo rapido mockup mostra che la scheda di Sapphire non è molto più larga del progetto AMD MBA (Made by AMD). L’azienda ha semplicemente aggiunto altri componenti e modificato il meccanismo di alimentazione. Tuttavia, questo dovrebbe indubbiamente fornire un po’ di spazio aggiuntivo per l’overclocking. Bisognerà vedere poi, nel campo di battaglia quando renderà il vapor chamber rispetto al classico sistema.

Il video teaser è stato pubblicato a meno di due settimane dal lancio ufficiale della serie Radeon RX 7900 da parte di AMD. L'azienda rilascerà due SKU: 7900XTX e 7900XT, entrambe menzionate da Sapphire nel suo tweet. Le prime indiscrezioni sostenevano che le schede personalizzate potrebbero apparire un po' più tardi rispetto al design di riferimento di AMD, ma teaser come questo potrebbero suggerire il contrario.