Samsung: in vendita i TV OLED S95C con una speciale promo

Samsung ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi TV OLED S95C e per l’occasione ha lanciato una promo speciale. Vediamo i dettagli

Samsung Electronics, la società di elettronica multinazionale sudcoreana con sede a Suwon in Corea del Sud, è da sempre interessata ad offrire i migliori prodotti per i suoi utenti. Da poche ore ha annunciato l’arrivo sul mercato dei nuovi Samsung OLED S95C e in occasione ha lanciato una promo speciale che potrebbe rendere felici molti utenti. Questi nuovi modelli, proprio come tutti quelli della gamma OLED 2023, sono disponibili nei formati da 55”, 65” e 77″ e hanno in dotazione la tecnologia Quantum Dot sviluppata appositamente per i Neo QLED Samsung. Ma andiamo con ordine e scopriamoli più da vicino.

Tutti i dettagli della speciale promo che riguarda i nuovi TV Samsung OLED S95C

Anche questo modello vanta un refresh rate di 144 Hz e tutte le funzioni smart di Samsung, compreso Gaming Hub. Per la prima volta nel caso di un TV OLED, questi dispositivi Samsung hanno ottenuto inoltre la certificazione FreeSync Premium Pro di AMD, che premia l’eccellenza dell’esperienza di gioco con OLED. Altro aspetto distintivo è l’audio, reso incredibilmente immersivo dalla dotazione di Dolby Atmos e Samsung Object Tracking Sound (OTS). Questi diffondono i suoni di film, sport e giochi attraverso gli altoparlanti, generando effetti sonori eccezionali e offrendo un’esperienza video connessa al massimo livello.

Infine, è incluso il servizio Samsung TV Plus, come per tutti gli Smart TV Samsung: un’ampia offerta di canali TV in streaming completamente gratuiti con pubblicità (FAST) e video on demand per un totale, in Italia, di oltre 90 canali (con 23 canali di film) e 1800 canali a livello globale. I prezzi di questi modelli vanno dai 2.599 € del modello da 55″ a 4.999 € per quello da 77″.

Tuttavia, grazie alla promozione lanciata dalla società in occasione della loro messa in vendita sul mercato, chi acquisterà entro il 14 maggio uno di questi modelli sul sito ufficiale, consultabile a questo link, o sugli eshop partner riceverà in omaggio un Galaxy Z Flip4. Basterà registrarsi al seguente link entro 15 giorni dalla data di consegna del prodotto. Una volta verificati e validati da Samsung i materiali caricati sul sito, il consumatore riceverà una mail di conferma e riceverà entro 180 giorni lo smartphone Galaxy Z Flip4.

Inoltre, attivando il codice sconto PROMOTV2023 all’interno del carrello, riceverete uno sconto del 10% sul prezzo finale. In questo modo, oltre a ricevere uno smartphone gratis, avrete anche un sostanziale sconto sul vostro nuovo TV. Cosa ne pensate di questa promozione riguardante questi nuovi modelli? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!