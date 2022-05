Samsung: presenta la nuova era della tecnologia MicroLED

Samsung Electronics presenta la nuova era della tecnologia MicroLED all’ISE 2022, i nuovi modelli di The Wall introducono straordinarie innovazioni tecnologiche

Samsung Electronics presenta il futuro della tecnologia MicroLED alla fiera Integrated Systems Europe (ISE) 2022 di Barcellona. Presenta nuovi display versatili, in particolare tre nuovi modelli di The Wall.

Hyesung Ha, Executive Vice President di Visual Display Business di Samsung Electronics ha affermato:

La tecnologia MicroLED definirà il futuro dell’innovazione nel campo dei display. Dal settore del lusso all’ospitalità e fino al mondo dei viaggi, il MicroLED possiede un potenziale infinito che consente alle aziende di ottenere risultati sempre migliori. L’ISE è la più grande fiera al mondo di questo tipo e siamo entusiasti di svelare qui la nostra line-up ampliata di The Wall. La tecnologia di ultimissima generazione di The Wall presenta vantaggi che superano ogni aspettativa, trasformando le imprese e aprendo la strada a nuove opportunità.

The Wall 2022

Quest’anno, all’ISE, Samsung svelerà il modello 2022 di The Wall (modello IWB), un innovativo display MicroLED modulare che offre esperienze di visualizzazione immersive su uno schermo di grande formato ad alta risoluzione. Il modello IWB sarà disponibile nelle versioni con passo dei pixel di 0,63 e 0,94 mm. Nella line-up di The Wall il pitch di 0,63 mm diventa il più ridotto in assoluto. Il nuovo display è ora preordinabile in tutto il mondo.

Il “micro passo” dei pixel dell’IWB garantisce un’immagine ancora più dettagliata targata Samsung e una gamma dinamica più ampia con una frequenza di fotogrammi di 120 Hz, HDR10/10+ e LED HDR. Dopo l’installazione, The Wall offre una grande varietà di dimensioni dello schermo, permettendo di guardare film in 4K su 110 pollici fino a raggiungere l’incredibile risoluzione 8K sui 220 pollici. Questo per soddisfare qualsiasi esigenza di consumatori e aziende. Questa capacità di risoluzione è ottimizzata da un potente processore Micro AI (intelligenza artificiale) che analizza all’istante ogni secondo del contenuto e ottimizza la qualità dell’immagine eliminando al tempo stesso il rumore.

Aumento delle dimensioni dei cabinet

Le dimensioni complessive dei cabinet sono aumentate, così aziende e consumatori potranno installare solo quattro cabinet per configurare lo schermo UHD, portando a termine le operazioni in modo più rapido ed efficiente.

Il miglioramento del cabinet del display va a potenziare questi ampi display a elevata risoluzione. Non solo perché ne migliora la qualità meccanica per una visualizzazione immersiva, perfezionando anche la regolazione dei punti di giunzione. I tempi di installazione risultano quindi più contenuti, con notevoli vantaggi per le aziende rispetto alle soluzioni di LED signage tradizionali.

The Wall vanta anche una tecnologia leader del settore. Prima di tutto, con Multi View, The Wall consente di riprodurre simultaneamente fino a quattro sorgenti su un solo schermo, senza richiedere altri splitter per la visualizzazione di contenuti dinamici. A questo si aggiunge la tecnologia Black Seal integrata nel display a creare una tela uniforme che dona livelli di nero più puri. Presente anche una sottilissima pellicola riflettente grazie a cui si riducono al minimo i riflessi della luce esterna.

Inoltre, con un’elaborazione a 20 bit, The Wall si caratterizza per una straordinaria qualità dell’immagine e un’esperienza di visualizzazione fluida, supportata da una luminosità di picco di 2.000 nit per una nitidezza sempre maggiore.

The Wall All-in-One: Installazione pratica e innovativa

Un’altra serie che sarà presentata quest’anno a Barcellona è The Wall All-in-One (modello IAB), disponibile in tre diversi modelli: 4K da 146 pollici, 2K da 146 pollici e 2K da 110 pollici. L’innovazione di questo incredibile display di ultimissima generazione non si limita all’esperienza visiva, ma abbraccia anche l’installazione. La risoluzione standard di The Wall All-in-One è il formato 16:9. Il prodotto, in vendita solo online, sarà disponibile in tutto il mondo dopo l’ISE 2022.

La caratteristica più innovativa di The Wall All-in-One è la praticità dell’installazione, eseguita grazie a punti di giunzione pre-regolati e a un “kit di montaggio pre-assemblato”. Questo kit semplifica l’intero processo accomunandolo a quello di una TV domestica, e comprende la cornice decorativa incorporata del display formato 16:9 e un lettore per S-box integrato, che riduce anche il costo totale di proprietà.

The Wall All-in-One veste di un design elegante un display di soli 49 mm di spessore, che diventano 59 mm nell’installazione finale, misurati dalla parete allo schermo. Questo design infinity ultrasottile senza cornice fornisce un collegamento di ingresso diretto allo schermo senza ricorrere a un dispositivo separato, per una configurazione pulita e pratica.

Inoltre, in aggiunta all’elaborazione a 20 bit, alla tecnologia Black Seal e al processore Micro AI, è possibile installare affiancati due schermi 4K da 146 pollici per creare un formato 32:9 separabile e apprezzare così su un’intera parete immagini di qualità eccellente.

Una line-up di display versatili proiettati in una nuova era

Oltre alla tecnologia MicroLED leader del settore, Samsung presenterà all’ISE anche nuovissimi prodotti della categoria display in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione della nuova era che stiamo vivendo. L’ultima line-up esprime la continua innovazione di Samsung nella creazione di soluzioni che includono una comunicazione contactless e funzioni di sicurezza avanzate.

L’ultima line-up 2022 di Samsung per esterni (modello OHA 55’’ e 75’’) è stata testata da Underwriters Laboratories (UL) per la visibilità all’aperto, mentre la composizione sottile consente una facile installazione e prestazioni a lungo termine con un livello di protezione certificato IP56. Grazie all’hardware resistente e alle prestazioni elevate, il modello OHA può trovare applicazione in una grande varietà di situazioni. Un caso d’uso sono le stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV), sempre più richieste a fronte della continua diffusione in tutto il mondo di questi veicoli.

Il nuovo Samsung Flip Pro 2022

Nell’ambito dell’istruzione, Samsung continua a supportare esperienze di apprendimento ibride grazie a soluzioni e prodotti sempre innovativi. Il nuovo Samsung Flip Pro 2022 (modello WMB), disponibile in due grandi formati da 75’’ e 85’’, è una lavagna interattiva in grado di offrire a insegnanti e studenti una maggiore praticità d’uso e funzionalità specifiche per soddisfare esigenze didattiche sempre nuove.

Samsung Flip Pro ha visto di recente l’aggiunta di una connettività USB di tipo C, che fornisce controllo video e alimentazione integrati (ricarica da 65 W), mentre la latenza del tocco migliore del settore e le funzionalità multi-touch consentono la collaborazione simultanea fino a 20 persone. Tra le novità anche il pannello di controllo intuitivo, sensori di controllo della luminosità e quattro altoparlanti frontali e posteriori, che migliorano l’esperienza generale in aula e favoriscono una comunicazione. video perfettamente fluida in un ambiente di apprendimento remoto o ibrido.

Infine, grazie a SmartView+ si possono connettere contemporaneamente al display fino a 50 dispositivi in modalità wireless, e ottenere una visualizzazione multipla fino a quattro schermi, una soluzione ideale per sale riunioni più ampie e aule digitalizzate. La tecnologia lavora in background e in modo fluido, rendendo il prodotto di facile utilizzo tanto per gli insegnanti quanto per gli studenti.

Cosa ne pensate questi tre nuovi modelli di The Wall di Samsung Electronics?