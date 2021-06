Samsung proporrà TV miniLED 8K più economici

Samsung continua ad aggiungere nuove TV alla sua line-up, con modelli 8K miniLED più economici

Il mercato delle Smart TV non è mai stato così florido: Samsung, d’altro canto, non accenna a fermarsi, introducendo nel mercato oltre agli ormai conosciuti QLED, anche nuovi modelli con pannelli QD-OLED (pannelli sia LED che OLED, in uscita prossimamente) e miniLED 8K più economici. Il modello in questione è il QN700A , una TV 8K e che andrà a sostituire gradualmente dei precedenti modelli della compagnia coreana, lasciando così più spazio alle nuove tecnologie e più scelta verso il consumatore finale.

Oltre alle principali funzioni che ogni Smart TV possiede, questo modello avrà una nuova versione del sistema operativo Tizen (la 6.0) e ulteriori miglioramenti in ambito audio e gaming, in particolare riguardo la latenza e l’audio spaziale del contenuto proposto su schermo, con specifici accorgimenti, anche se su pannelli miniLED più economici; presente ovviamente l’HDR10+, molto utile per ottimizzare la visione di contenuti di intrattenimento come film e serie tv, od anche videogames, con un bilanciamento generale dell’illuminazione ed alcuni accorgimenti particolari(sebbene questa funzione non sia ancora all’apice delle sue potenzialità, dato che dipende dal contenuto che si riproduce e da una moltitudine di fattori che migliorano o peggiorano la visione).

I nuovi TV Samsung miniLED 8K saranno naturalmente compatibili con lo standard DVB T2 e saranno compatibili appieno con i nuovi canali in HD e FHD, dato lo switch-off delle frequenze del digitale terrestre in Italia che terminerà il supporto ai canali SD, ormai ampiamente obsoleti per quanto riguarda i metodi di trasmissione; naturalmente Samsung proporrà connettività Wi-Fi 6 (nuovo standard che permette la connessione di più dispositivi in contemporanea su un determinato dispositivo senza problemi di stabilità o interferenza nella connessione), Bluetooth 4.2, sarà compatibile con l’attacco VESA, una frequenza di aggiornamento che permette di simulare i 120 HZ (ma il pannello è a 60 HZ, pecca della TV) e 4 HDMI 2.0(si sottolinea la mancanza di HDMI 2.1, molto utili per contenuti riproducibili ad altri refresh-rate, come i videogames).

