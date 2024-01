Samsung: presentati i nuovi display Neo QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle 2024

Samsung presenta i display Neo QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle 2024 inaugurando l’era degli schermi basati sull’AI e nuovi stili di vita

L’azienda Samsung ha presentato le nuove linee di TV QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle in occasione del CES 2024, segnando l’inizio di un’era di schermi basati sull’intelligenza artificiale. La novità principale è l’introduzione di un processore di nuova generazione che sfrutta l’IA, ridefinendo la concezione di uno schermo smart. Oltre al potenziamento dell’audio-video, le nuove linee offrono funzionalità basate sull’IA in conformità agli standard di sicurezza di Samsung Knox, ispirando e supportando nuovi stili di vita.

Con Neo QLED 8K la qualità audio e video fa un balzo in avanti grazie al nuovo processore NQ8 AI Gen3. L’esperienza visiva si eleva con Neo QLED 4K con processori più potenti, OLED più vividi e MICRO LED sapientemente fabbricati. La line-up Lifestyle si arricchisce con l’altoparlante Music Frame personalizzabile e il Premiere 8K, il primo proiettore wireless in 8K del settore.

Dettagli sui nuovi display Samsung Neo QLED, MICRO LED, OLED e Lifestyle 2024

I nuovi TV Samsung Neo QLED 8K e 4K presentano il processore NQ8 AI Gen3, il più avanzato finora. Con un’unità di elaborazione neurale (NPU) due volte più veloce del precedente e un aumento di reti neurali da 64 a 512. Questo consente di visualizzare soggetti sullo schermo con massima nitidezza. La suite di funzionalità include AI Upscaling Pro in 8K, AI Motion Enhancer Pro e Real Depth Enhancer Pro, migliorando la qualità dell’immagine e il design con Design Infinity Air.

SW Yong, Presidente e Head of Visual Display Business di Samsung Electronics, ha dichiarato:

Vivere nell’era dell’iperconnessione richiede che gli schermi migliorino le vite anche quando non vengono utilizzati. Gli schermi AI di Samsung, con intelligenza artificiale integrata, fungono da fulcro nelle case, collegando i dispositivi per offrire uno stile di vita flessibile.

Le prestazioni audio del Neo QLED 8K sono potenziate da 2024 Q-Symphony e Active Voice Amplifier Pro. Il sistema operativo Tizen OS 2024 offre un’esperienza TV più fluida, con Samsung TV Plus e il controller “Designed for Samsung Gaming Hub”. Samsung Daily+ è l’hub che racchiude servizi come il personal training, la telemedicina, le videochiamate e soluzioni remote per PC. Le nuove funzionalità includono Workout Tracker, TechnoGym, F45 e Dr.Tail (per il mercato USA). Multi Control consente di controllare schermi di TV, smartphone e PC con tastiera o mouse Bluetooth.

Caratteristiche

L’ecosistema Samsung offre maggiore compatibilità tra dispositivi, come Mobile Smart Connect e Audio 360. Vibrary consente di visualizzare immagini degli artisti preferiti sullo schermo del TV. La gamma TV 2024 garantisce un’accessibilità ottimizzata con sottotitoli audio, “Remote for Barrier Free” per utenti con disabilità e la modalità “Relumino Together” per persone ipovedenti.

Il MICRO LED trasparente rappresenta una tecnologia avanzata, con un design modulare personalizzabile. I TV OLED Samsung nel 2024, tra cui il modello S95D, presentano la tecnologia “OLED Glare Free” e offrono diverse dimensioni. La linea lifestyle include miglioramenti a The Frame, il proiettore The Premiere 8K e The Freestyle 2nd Generation. Nuove soundbar, come Music Frame, HW-Q990D e HW-S800D, completano l’offerta audio per un’esperienza immersiva. In sintesi, la gamma TV 2024 di Samsung offre un connubio di tecnologia all’avanguardia e design centrato sull’utente. Promettendo esperienze personalizzate che ridefiniscono il modo di vivere e interagire con i dispositivi.

