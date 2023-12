Samsung presenta la nuova serie Galaxy Book4

L‘azienda Samsung ha presentato nelle ultime ore la sua nuova serie Galaxy Book4: i Galaxy Book più intelligenti e potenti di sempre

L’azienda Samsung Electronics ha presentato la serie Galaxy Book4, composta dai nuovi notebook Galaxy Book4 Ultra, Book4 Pro 360 e Book4 Pro. Questa serie mira a ridefinire l’esperienza di utilizzo del PC, offrendo un design ultraportatile, prestazioni elevate e connettività avanzata. La serie Galaxy Book4 è alimentata da nuovi processori e presenta display più vividi e interattivi, un’interfaccia utente semplificata e un sistema di sicurezza avanzato. I nuovi processori includono il processore Intel Core Ultra 9, che integra CPU, GPU e una nuova unità di elaborazione neurale (NPU). Questo offre funzionalità AI avanzate e contribuisce a migliorare la produttività complessiva della serie.

Dettagli sui nuovi Samsung Galaxy Book4

La produttività è potenziata dalle prestazioni hardware superiori, con Galaxy Book4 Ultra che introduce un sistema di raffreddamento ottimizzato per ridurre calore e rumore. La serie Galaxy Book4 supporta anche la tecnologia NVIDIA GeForce RTX 4070 per un’esperienza utente avanzata, soprattutto nel gaming e nella creazione di contenuti. La sicurezza è potenziata con un nuovo chip di sicurezza Samsung Knox, che lavora in sinergia con le funzionalità di sicurezza di Intel e Microsoft. Il display della serie offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla tecnologia Dynamic AMOLED 2X. La funzionalità touchscreen è presente su tutti e tre i modelli, rendendo l’interfaccia utente completamente interattiva.

La serie Galaxy Book4 si concentra anche sull’audio avanzato con quattro altoparlanti AKG con Dolby Atmos, doppi microfoni di qualità da studio e supporto LE Audio per un’esperienza di ascolto coinvolgente. La connettività è massimizzata con un ampio touchpad, una nuova porta HDMI 2.1 e altre opzioni di connessione. La serie offre inoltre funzionalità di collaborazione con altri dispositivi Galaxy, come Galaxy Buds2 Pro e smartphone Galaxy. La serie Galaxy Book4 è progettata per massimizzare la sostenibilità, incorporando fino al 50% di materiali riciclati post-consumo (PCR) e utilizzando un imballaggio eco-consapevole.

Disponibilità

La serie sarà progressivamente disponibile a partire dalla Corea nel gennaio 2024. Con Galaxy Book4 Ultra disponibile nella versione da 16 pollici e Galaxy Book4 Pro disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici. Galaxy Book4 Pro 360 sarà disponibile nella versione da 16 pollici. La serie sarà disponibile in Moonstone Gray e Platinum Silver, con una finitura raffinata e minimalista.

