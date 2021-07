Samsung ha annunciato il suo sensore ISOCELL Auto 4AC ottimizzato per le auto, e dunque anche la propria entrata ufficiale in questo settore

Così il produttore coreano Samsung entra nel settore automotive, con l’annuncio ufficiale di una propria soluzione ottimizzata pensando specificatamente al settore automobilistico con ISOCELL Auto 4AC. Che è sostanzialmente una Surround View Camera, che permetterà quindi per realizzare delle visuali particolari a 360 gradi. Può essere applicata sui paraurti anteriore e posteriore, proprio per far in modo di scansionare l’intera area, ed avere il controllo della zona sia per chi ci precede, che con chi ci segue.

Il sensore ISOCELL Auto 4AC è poco più piccolo rispetto a quelli utilizzati sugli smartphone attuali, parliamo infatti di 1/3,7 pollici, rispetto ai 1.4, e vanta una tecnologia peculiare denominata CornerPixel. Insomma, il colosso Samsung non è riuscita a tenersi da parte in questo settore, e cercherà di imporre la propria posizione anche qui.

Samsung ISOCELL Auto 4AC: così l’azienda si impone nel settore automotive

Protagonista del nuovo sensore Samsung ISOCELL Auto 4AC è la tecnologia CornerPixel. Questa nuova struttura permetterà, proprio come Sony già in realtà lavora, di creare delle transizioni tra zone sovraesposte e sottoesposte in modo rapidissimo. Questo sistema, lavora quasi come l’HDR nella fotografia, permettendo sensibilità fino a 120 decibel con blur minimo e immagini sempre nitide in ogni contesto. Ecco le parole di Samsung in merito;

Nell’area di un singolo pixel ci sono due fotodiodi, uno da 3 micrometri per gli scenari scarsamente illuminati, l’altro da 1 micrometro per gli ambienti più luminosi, consentendo transizioni più fluide tra aree scure ed aree luminose trasferendo maggiori dettagli sulla strada da percorrere

efewfwef



Il sistema di Samsung permetterà dunque di ridurre lo sfarfallio dell’immagine al minimo. Quello sfarfallio tipico della luce LED oltre i 90Hz emessa da fari e lampioni. Il sensore di Samsung include un processore d’immagine (ISP), ed è ovviamente conforme allo standard AEC-Q100 di grado 2, nessun problema dunque a a lavorare in un range di temperature molto ampio che va dai -40 ai 125 gradi centigradi.

ISOCELL Auto 4AC è attualmente già in produzione, sono previsti oltre i 400 milioni di dollari per la fornitura ad un anonimo e grande produttore di veicoli elettrici degli Stati Uniti ancora non specificato. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.