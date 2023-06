Samsung: inaugurata la nuova era del gaming con il lancio dell’Odyssey OLED G9

Samsung inaugura la nuova era del gaming OLED con il lancio globale di Odyssey OLED G9. Il primo monitor OLED DQHD al mondo dotato di upscaling AI e di un response rate incredibilmente veloce di 0,03 ms (GtG)

Samsung Electronics annuncia oggi il lancio globale del monitor gaming Odyssey OLED G9 (modello G95SC), potenziato con una tecnologia di upscaling AI di livello superiore. Sulla base del successo di Odyssey OLED G8 (G85SB) dello scorso anno, il nuovo monitor si aggiunge alla lineup per inaugurare una nuova era del gaming OLED.

Lo scorso anno, con il lancio di Odyssey OLED G8, Samsung ha risposto alle esigenze e alle aspettative anche dei gamers più esperti,

ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics.

Con l’introduzione di Odyssey OLED G9, dotato di una qualità dell’immagine senza pari, siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti questi potenti monitor da gioco e di alzare il livello di riferimento per il gaming OLED.

Dettagli sul nuovo Samsung Odyssey OLED G9

Con una dimensione di 49 pollici e una curvatura di 1800R, Odyssey OLED G9 è il primo monitor OLED a offrire una risoluzione Dual Quad High Definition (DQHD; 5.120 x 1.440) con un rapporto di 32:9. L’ampio rapporto dello schermo consente agli utenti di perdersi in immagini super-ultrawide, equivalenti a due schermi QHD affiancati.

Allo stesso tempo, il rapido response rate da gray to gray (GtG) di 0,03 ms e il refresh rate di 240 Hz offrono ai giocatori un vantaggio competitivo. Il processore Neo Quantum Processor Pro distingue Odyssey OLED G9 dagli altri monitor OLED da gioco. Utilizzando un algoritmo di deep learning, analizza in modo intelligente le immagini e ne esegue automaticamente l’upscaling per regolare la luminosità e amplificare il contrasto.

In questo modo il monitor è in grado di ripristinare ogni dettaglio e di offrire le immagini più brillanti, pixel per pixel. AMD FreeSync Premium Pro migliora ulteriormente l’esperienza di gioco super fluida di Odyssey OLED G9. Grazie a DisplayHDR True Black 400, il monitor offre dettagli incredibili e colori vividi, indipendentemente dal gioco o dal contenuto che l’utente sta guardando.

Odyssey OLED G9 è caratterizzato da un design sottile racchiuso in un’elegante cornice metallica. Sul retro del monitor si trova l’apprezzato CoreSync e Core Lighting+ che utilizza una tecnologia di illuminazione avanzata per abbinare i colori sullo schermo, rendendo i contenuti più coinvolgenti e l’esperienza di gioco più viva. Gli altoparlanti stereo integrati arricchiscono i contenuti a schermo con un audio estremamente nitido.

Possibilità senza eguali su un display dettagliato e vivido

Dotato di Samsung Gaming Hub 2 e delle app per smart TV, Odyssey OLED G9 consente di accedere a servizi di streaming, gioco e intrattenimento da un unico dispositivo. Gli utenti possono guardare i loro programmi preferiti dai principali fornitori di servizi OTT (over-the-top) senza bisogno di collegarsi a un PC o a un dispositivo mobile.

Samsung Gaming Hub consente inoltre agli utenti di scoprire e giocare a giochi di partner come Xbox Game Pass e NVIDIA GeForce Now, il tutto senza dover effettuare download o occupare spazio in memoria. La funzione Multi View permette agli utenti di sfruttare al massimo l’ampio display, consentendo di giocare su un massimo di due finestre contemporaneamente. Ciò significa che i giocatori possono godersi il multitasking senza dover ricorrere a una configurazione con più monitor.

Odyssey OLED G9 si Samsung: esperienza ottimizzata per il gaming

Odyssey OLED G9 offre una serie di comode funzioni e caratteristiche che garantiscono un’esperienza ottimizzata sia per il gaming che per la visualizzazione di contenuti. Le versatili opzioni di connettività, tra cui HDMI 2.1 e Micro HDMI 2.1, Display Port 1.4 e Auto Source Switch+, creano connessioni più semplici da un hub USB centrale. Inoltre offrono un’esperienza senza soluzione di continuità indipendentemente dalla provenienza dei contenuti.

Il supporto regolabile in altezza (HAS) consente agli utenti di trovare la posizione perfetta per il gioco o la riproduzione di contenuti. Indipendentemente da ciò che si desidera fare. Per offrire una gamma completa che soddisfi le diverse esigenze degli utenti, la serie Odyssey OLED G9 comprende anche il modello G93SC, che offre le stesse potenti prestazioni OLED, ma soddisfa coloro che preferiscono una soluzione senza Gaming Hub o Smart TV.

Disponibilità e prezzi

Odyssey OLED G9 (G95SC) sarà disponibile per il preordine a livello mondiale a partire dal 12 giugno 2023 su Samsung.com, al prezzo di 2199,00 euro. Dal 12 giugno al 2 luglio, preordinando su Samsung.com Odyssey OLED G9, sarà possibile, ricevere in regalo uno smartphone Galaxy S22 da 128G, aderendo all’operazione premi su Samsung Members.

Il modello G93SC sarà disponibile a livello globale dal terzo trimestre del 2023. Per maggiori informazioni sui monitor OLED Odyssey di Samsung e sull’intera linea Odyssey, è possibile visitare il sito Samsung.com.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Samsung Odyssey OLED G9 ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).