Samsung Galaxy Live: oggi la talk interattiva sui Galaxy Book

I nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 sono protagonisti di Galaxy Live, occasione per approfondire tutte le caratteristiche di prodotto guidati da ospiti d’eccezione

Samsung Electronics è pronta a coinvolgere nuovamente i suoi consumatori appassionati di tecnologia con un nuovo appuntamento Galaxy Live. Venerdì 14 maggio partire dalle ore 14:00, infatti, sarà possibile approfondire tutte le caratteristiche dei nuovi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, i notebook che uniscono potenza e portabilità, offrendo un’esperienza d’uso definitiva. L’appuntamento in diretta sarà disponibile sul sito Samsung e sui canali Facebook, Linkedin e YouTube di Samsung Italia.

Samsung Galaxy Live: le novità sui Galaxy Book

Galaxy Live è una vera e propria real time shopping experience, ideata da Samsung per andare incontro alle esigenze degli appassionati di tecnologia, offrendo un momento di talk interattivo, in cui è possibile analizzare al meglio i prodotti, guidati da presentatori d’eccezione, approfittando al tempo stesso di offerte speciali per l’acquisto. In questa nuova occasione, saranno protagonisti i dispositivi Galaxy Book, Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360, i pc che uniscono alte prestazioni e un design elegante, ideali per lavorare in mobilità e che si integrano perfettamente con l’intero ecosistema Galaxy.

Attraverso la live dedicata, gli utenti avranno la possibilità di scoprire i nuovi prodotti, interagendo con i presentatori grazie alla chat e vivendo appieno il talk interattivo. Ospiti dell’evento saranno diversi esperti, che evidenzieranno le caratteristiche tecniche dei prodotti, Pietro Civera, travel blogger che approfondirà l’utilizzo in mobilità dei notebook, e l’interior e design blogger Alessandra Barlassina aka Gucki, che illustrerà le funzionalità di S Pen abbinate alla potenza e versatilità dei dispositivi. Non può essere un’esperienza di shopping completa senza un’offerta dedicata, e anche in questa occasione Samsung propone ai consumatori una promozione speciale, valida dal 14 al 20 maggio: grazie al codice GALAXYBOOK sarà possibile usufruire di uno sconto speciale sull’acquisto di Galaxy Book (sconto di 100 €), Galaxy Book Pro e Galaxy Book Pro 360 (sconto di 150 €) sull shop online Samsung. Sarà sufficiente inserire nel carrello il codice sconto per beneficiare della promozione al momento dell’acquisto. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!