Samsung: annunciata la Fuori Milan Games Week, con tanti prodotti da provare

Si sta svolgendo questo fine settimana la Milan Games Week, una delle più importanti fiere a tema videoludico in Italia: per l’occasione, Samsung ha invitato i partecipanti al Samsung District per provare i propri prodotti di punta in eventi all’insegna del videogioco, creando quella che è stata chiamata Fuori Milan Games Week

Si sta svolgendo in questi giorni la Milan Games Week, una delle più grandi e importanti fiere videoludiche a livello nazionale. Samsung, per l’occasione, ha deciso di confermare la sua attenzione al mondo del gaming con un nuovo appuntamento per gli appassionati: l’intento era quella di estendere la copertura della fiera, ampliandone i confini e facendola arrivare fino ai propri headquarters. Tale iniziativa si è concretizzata nella creazione della Fuori Milan Games Week, un evento per questo fine settimana al Samsung District di Milano in cui si potrà passare la serata all’insegna del videogioco provando tutti i migliori prodotti di Samsung. Vediamo di seguito i dettagli!

Il programma della Fuori Milan Games Week di Samsung

La Fuori Milan Games Week di Samsung ha un programma che si estende per entrambi i giorni di questo fine settimana. Sabato sono state messe a disposizione postazioni console con TV Neo QLED con proiettore The Premiere per sfidarsi a colpi di controller a FIFA 22, mentre per il mondo mobile i partecipanti hanno potuto provare il Galaxy S21 Ultra per sfidarsi su Clash Royale. Oltre a queste, sono state allestite svariate altre postazioni con monitor da gaming per giocare a Fortnite e anche una postazione da racing dotata di monitor Odyssey G9. Gli ospiti della serata erano i seguenti creator: Turi, SaddyTech, AJG, Kyrenis e Jumbo.

L’evento dedicato al gaming continua anche il giorno dopo, con Turi e Totta come host, e altri ospiti come MochiChuu o i Morning Stars, ovvero il team eSport di Samsung. Oltre alle stesse consolidate postazione da gaming del giorno prima, i partecipanti potranno provare nuovamente il Galaxy S21 Ultra per sfidarsi a Wild Rift.

