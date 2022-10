Samsung e Google insieme per migliorare l’esperienza della Smart Home

Samsung Electronics annuncia l’ampliamento della partnership con Google per migliorare l’esperienza della Smart Home

Ora, grazie alla all’ampliamento della collaborazione con Google, l’azienda punta a migliorare l’esperienza della Smart Home. La partnership porterà sul mercato le funzionalità multi-admin di Matter, offrendo una maggiore flessibilità tra gli ecosistemi smart home e la massima praticità per gli utenti di Samsung e di Google presenti e futuri.

Dettagli sulla collaborazione di Samsung e Google per migliorare la Smart Home

Samsung Electronics ha annunciato oggi l’ampliamento della partnership con Google per portare l’interoperabilità delle Smart home a un livello superiore. Nei prossimi mesi, gli utenti di smartphone e tablet Samsung Galaxy potranno facilmente integrare i dispositivi compatibili con Matter negli ecosistemi SmartThings e Google Home.

Finora i proprietari di case intelligenti hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo dei loro dispositivi in più ecosistemi. La connessione dei dispositivi tra gli ecosistemi richiedeva spesso molti passaggi attraverso diverse app per collegare gli account, che non sempre funzionavano in modo corretto. Ciò significava che gli utenti dovevano memorizzare quali app e interfacce potevano controllare o attivare un determinato dispositivo. Le funzionalità multi-admin dello standard Matter consentono di collegare direttamente i dispositivi a più app ed ecosistemi, offrendo ai consumatori maggiore flessibilità e scelta.

Multi-Admin

Samsung e Google si basano su multi-admin. Consentendo agli utenti di trovare, decidere di collegare e controllare senza problemi i dispositivi abilitati a Matter attraverso le app SmartThings o Google Home per Android. Quando gli utenti accedono all’app SmartThings, sono informati dai dispositivi Matter impostati con Google Home e hanno la possibilità di scegliere di integrare facilmente tali dispositivi con SmartThings e viceversa. In questo modo, gli utenti potranno controllare i dispositivi della smart home sia dall’app SmartThings che da un Google Nest Hub. Inoltre, non dovranno aggiungere manualmente i dispositivi uno alla volta o preoccuparsi di quale ecosistema sia stato impostato per primo.

Dichiarazioni in merito alla partnership di Samsung e Google per migliorare la Smart Home

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni in merito all’ampliamento della partnership tra Samsung e Google.

In qualità di maggiore sviluppatore Android, Samsung tiene molto alla sua forte partnership con Google. Fornire agli utenti una maggiore flessibilità attraverso questa nuova funzione multi-admin è una naturale evoluzione della nostra partnership, che ci permette di supportare al meglio la nostra vasta base di utenti presenti e futuri sia con i prodotti Samsung che con quelli Google,

ha dichiarato Jaeyeon Jung, Corporate Vice President e Head of SmartThings, Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. Che ha poi continuato affremando:

Sia SmartThings sia Google sono impegnati a garantire agli utenti la possibilità di scegliere e a permettere ai consumatori di gestire i propri dispositivi al meglio. La collaborazione porta avanti questo impegno migliorando l’esperienza dell’utente e promuovendo la trasparenza tra gli ecosistemi.

Matthew McCullough, Vicepresidente, Product Management, Android Developer di Google ha dichiarato:

Con il lancio di Matter, sappiamo che ci saranno nuove aspettative per quanto riguarda la connettività della smart home. Siamo orgogliosi di collaborare con Samsung Electronics per offrire agli utenti di oggi e di domani un primo sguardo su come sarà la smart home del futuro nonché sulla facilità d’uso che la caratterizzerà,

La funzione Matter multi-admin di Samsung e Google sarà implementata nelle prossime settimane.

