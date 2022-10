Sabrent: ecco il lancio della nuova linea di schede microSDXC

Utile per la fotocamera, il telefono, il PC portatile, Steam Deck, GoPro, DJI Osmo Action 3, droni, Dash Cam, giochi, immagini e video: se lo desiderate, è in grado di memorizzarlo, ecco a voile microSDXC di Sabrent

Godetevi un’archiviazione veloce e capiente, il tutto in un piccolo formato microSDXC. Le nostre schede di memoria V30 consentono di memorizzare fino a 1 TB di contenuti, accessibili fino a 100 MB/s. Queste schede sono conformi agli standard A2, UHS Speed Class 3 e V30, con IOPS sufficienti per applicazioni tipiche. La velocità di scrittura sostenuta di oltre 30 MB/s consente di registrare video fino a 4K senza ritardi.

Le nostre schede di memoria V30 utilizzano un controller flash di alta qualità, per garantire che non si debbano consumare più schede solo per il normale utilizzo, come avviene con le marche più economiche. Utilizza una tecnologia simile a quella delle unità SSD per ottenere il massimo dall’hardware. È abbinata alla nuovissima flash 3D con resistenza migliorata per una maggiore affidabilità anche durante il funzionamento prolungato. Per proteggere il vostro investimento, registrate il dispositivo per ottenere una garanzia di 2 anni completamente supportata.

Di più per voi

Fino a 1 TB di spazio di archiviazione in un pacchetto grande come una miniatura? Cosa c’è da non amare? Smettete di portarvi dietro una dozzina di schede microSD facili da perdere: prendetene una che le domini tutte. La nostra scheda microSDXC A2 V30 è disponibile con capacità di 256 GB, 512 GB e 1 TB, pronta per archiviare foto, video, giochi e altri contenuti. La comodità nel palmo della mano.

4K, ogni giorno

La nostra scheda microSDXC A2 V30 soddisfa gli standard di prestazioni A2 e V30 per le schede SD. Lo standard A2 garantisce un’abbondanza di IOPS per le applicazioni più esigenti, con 4000/2000 IOPS casuali R/W o più. Queste schede sono anche UHS Speed Class 3 con una velocità di classe video V30, in grado di garantire una velocità di scrittura sostenuta di 30 MB/s o più per registrare video 4K senza problemi.

Completamente conforme

Le schede microSD A2 V30, sono conformi alla normativa SDXC, garantendo così la compatibilità e un’ampia capacità. Inoltre, sono conformi ai criteri UHS-I, il che significa letture fino a 100 MB/s. Questo rende le schede flessibili per una varietà di attività e la capacità di funzionare con qualsiasi dispositivo moderno. Per una maggiore compatibilità, utilizzare l’adattatore SD incluso.

Hardware di ultima generazione

Queste schede utilizzano le più recenti flash 3D, per garantire l’affidabilità anche in caso di uso prolungato. Le prestazioni sono garantite e non utilizziamo mai NAND di ultima generazione nelle nostre schede. Utilizziamo anche un controller affidabile e performante con ECC per prolungare la vita utile della scheda.

Garanzia, assistenza e disponibilità

Godetevi fino a due anni di copertura quando registrate il prodotto presso di noi. Le nostre nuove schede microSDXC sono disponibili su Amazon. Non dimenticate di acquistare i nostri lettori di schede USB Type-C, Dual-Slot UHS-II SDXC e microSDXC SD 4.0.

Cosa ne pensate di questa nuova linea di schede microSDXC di Sabrent? Fateci sapere qui sotto nei commenti. Non dimenticate di seguirci sulla nostra pagina Instagram, su tutti gli altri nostri social e di restare connessi su tuttoteK.