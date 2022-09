Sabrent: annunciati i nuovi lettori di schede di memoria

L‘azienda Sabrent ha annunciato quest’oggi i suoi nuovissimi lettori di schede memoria CFexpress, SD e microSD

Quest’oggi, Sabrent (clicca qui per visitare il sito dell’azienda), produttore americano leader di periferiche informatiche e accessori per PC, ha presentato i suoi nuovi lettori per schede di memoria. Questi nuovi lettori di schede sono progettati per schede CFexpress, SD e microSD.

Con questi due nuovi lettori potrete ampliare le vostre capacità, i tipi di connessione, ed aumentare di gran lunga la velocità di trasferimento file. Come il lettore , che consentirà trasferimenti veloci per scaricare i file video di grandi dimensioni e le grandi quantità di immagini che le moderne fotocamere sono in grado di creare. Di seguito, vedremo questi nuovi dispositivi più nei dettagli.

Dettagli sui nuovi lettori di schede di memoria di Sabrent

Il primo lettore di schede è un lettore CFexpress con porta TB3 e USB 3 per consentire trasferimenti estremamente rapidi di video o immagini dalla fotocamera. O da altri dispositivi che utilizzano una porta TB3. Mentre il cavo USB 3 è più lento, ma consente di collegare e trasferire file ad una più ampia gamma di dispositivi.

Il secondo lettore, invece, utilizza le schede SD ed è dotato di uno slot per schede microSD appena sopra, che offre a questo lettore una doppia funzionalità attraverso una porta USB Type-C.

E voi? Cosa ne pensate di questi nuovi lettori per schede CFexpress, SD e MicroSD di Sabrent ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).