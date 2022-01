RTX Day: NVIDIA e Mediaworld celebrano il gaming su PC

Il prossimo 8 gennaio sarà l’RTX Day. NVIDIA e Mediaworld celebreranno il PC gaming in diversi punti vendita in tutta Italia e offriranno una speciale esperienza in-store presso quello di Viale Certosa a Milano

NVIDIA Italia e Mediaworld saranno protagonisti dell’RTX Day – fissato per questo sabato 8 gennaio – un evento che si terrà presso diversi punti vendita Mediaworld in tutta Italia. Durante questa giornata sarà possibile scoprire l’intero ecosistema NVIDIA GeForce grazie alla disponibilità di schede video RTX Serie 30, laptop, PC Desktop, periferiche, monitor G-SYNC e NVIDIA Shield, per un inizio anno all’insegna della tecnologia.

Come accedere all’RTX Day di NVIDIA e Mediaworld

Per l’occasione, e con l’intento di gestire al meglio l’afflusso di persone, è stato predisposto un sistema di accessi a numero chiuso per fasce orarie. Per accedere all’acquisto è necessario prenotarsi compilando il form di registrazione a questo link, richiedendo così un pass di accesso nel punto vendita desiderato. In questo modo, per coloro che si prenoteranno, sarà possibile vedere dal vivo e acquistare i prodotti preferiti in tutta sicurezza.

Nel punto vendita Mediaworld di Viale Certosa a Milano, inoltre, i visitatori potranno anche scoprire una speciale area in cui verrà data la possibilità di toccare con mano i prodotti GeForce grazie a postazioni di prova dedicate per laptop e NVIDIA Shield. Sarà presente anche una parte di intrattenimento durante la quale si assemblerà un PC Desktop e si scopriranno più nel dettaglio tutte le caratteristiche dei prodotti e tecnologie GeForce. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!