RTX 3090 SUPER con 1 TB/s di banda: prossimo lancio di NVIDIA?

E’ infatti con un Tweet che, appena un giorno dopo il leak di Greymon55 in merito all’imminente presentazione della NVIDIA GeForce RTX 3090 SUPER SKU, l’affidabile Leaker kopite7kimi comunica le specifiche che potrebbe avere la prossima GeForce di punta.

Si vocifera quindi che la RTX 3090 SUPER potrebbe essere la prima scheda grafica NVIDIA GeForce con memoria da 21 Gbps . L’anno scorso, prima che NVIDIA confermasse l’arrivo della serie RTX 30, un produttore di memorie Micron ha confermato che la RTX 3090 avrebbe offerto una velocità di memoria compresa tra 19 e 21 Gbps. La scheda grafica alla fine è stata lanciata con 19,5 Gbps di memoria, lasciando i restanti 1,5 Gbps come margine per le ottimizzazioni di potenza di NVIDIA. L’aumento di potenza può provenire principalmente dal clock di memoria più veloce.

Quindi, se la RTX 3090 SUPER sarà la prima Nvidia GeForce con 1 TB/s di banda: quanto consumerà?

Dai leak si evince che il consumo elettrico di questa GPU si aggiri sui 400/450 Watt, ben 100 in più dell’attuale RTX 3090, ma ricordiamoci che questa non è una notizia ufficiale ma, se così dovesse essere, bisognerà disporre di un buon alimentatore che magari abbia i connettori modulari, perchè le soluzioni di cablaggio sarebbero l’alimentazione tramite 3 connettori a 8 pin (che consentono 450+75 Watt di potenza) o un singolo connettore Molex a 12 pin che reggerebbe un massimo di 648 Watt di potenza.

La RTX 3090 SUPER potrebbe non avere il connettore NVLINK: che sia un addio a questa tecnologia da parte di NVIDIA?

L’NVLINK è l’interfaccia che permette di connettere più GPU sullo stesso sistema, la versione 2.0 dell’SLI in pratica e tra le ultime GPU serie 30xx è presente solo sulle RTX 3090 “normali”, infatti anche l’RTX 3080 Ti lanciata pochi mesi fa non è dotata di NVLink e la mancanza di questo connettore sui un modelli di RTX 3090 SUPER potrebbe suggerire che NVIDIA stia definitivamente abbandonando questa funzione per la serie GeForce.

Come notato da entrambi i leaker, la serie desktop GeForce RTX 30xx SUPER potrebbe essere lanciata nel 2021, non è chiaro se NVIDIA desideri anche aggiornare i suoi modelli RTX 3080 e 3070 esistenti alle varianti SUPER, entrambe sono state recentemente aggiornate con specifiche Ti che offrono prestazioni più elevate e si vocifera che NVIDIA sia prossima alla presentazione delle serie RTX 40xx, ma dobbiamo anche fare i conti con la crisi del silicio che, ad oggi, rende quasi impossibile reperire le GPU presentate quasi un anno fa.

