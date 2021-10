ROG Break All Limits: le nuove periferiche da gaming di ASUS

Durante l’evento online “ROG Break All Limits”, ASUS annuncia le nuove schede monitor e altri accessori gaming. Per una postazione gaming all’altezza delle nuove tecnologie

Oltre al nuovo hardware presentato per far fronte alle tecnologie emergenti come RAM DDR5 ed Intel Alder Lake, ASUS presenta i monitor ROG Strix XG309CM e ROG Strix XG276Q con refresh late a 200Hz e 165Hz permettono una maggiore fluidità, assieme alle nuove cuffie della linea Delta, le ROG Delta S Animate, rendono le sessioni di gioco ancora più personalizzate grazie ai display AniMe Matrix su ciascun padiglione.

Monitor

ASUS ROG Strix XG309CM Gaming Monitor

Per i gamer che cercano un monitor ampio e di fascia alta, ASUS presenta il ROG Strix XG309CM. Con un’estensione di 29,5 pollici e una risoluzione 2560×1080, assicura un tempo di risposta GTG di 1 ms e un aggiornamento fino a 200 Hz supportato da ASUS ELMB (Extreme Low Motion Blur) Sync.

ROG Strix XG309CM è dotato anche di uno switch KVM integrato, così tastiere e mouse possono controllare due PC separati collegati a questo monitor, invece di dover cambiare fisicamente i dispositivi di input ogni volta che si cambia computer. Basta premere l’interruttore per alternare il controllo dell’input da un PC all’altro e il tutto avviene in pochi secondi.

ASUS ROG Strix XG276Q Gaming Monitor

Ai gamer che preferiscono rimanere su display 1080p, ASUS propone il ROG Strix XG276Q rifinito in Space Grey, con un nuovo motivo grafico unico sul retro del monitor. Questo modello Fast IPS da 27 pollici è in grado di offrire una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, tempi di risposta GTG di 1 ms ed è conforme allo standard DisplayHDR 400. E come il ROG Strix XG309CM, il ROG Strix XG276Q è dotato di un treppiede sul supporto del monitor, ideale per collegare una webcam o un microfono e consentire ai gamer di creare la propria configurazione di streaming.

ROG Delta S Animate Gaming Headset

La novità di questa generazione di cuffie ROG Delta S sono i display AniMe Matrix personalizzabili all’esterno di ciascun padiglione. Queste matrici di mini LED possono essere programmate per esibire il proprio stile con design di illuminazione personalizzati e animazioni uniche. Inoltre, i caratteristici effetti di luce delle onde sonore possono persino lampeggiare per reagire al suono della voce. Il Quad DAC ESS 9281, leader del settore con supporto MQA, e i driver ASUS Essence formano un combinazione perfetta in grado di offrire un’esperienza audio impeccabile. Mentre il microfono AI Noise-Cancelling offre una comunicazione vocale cristallina nel gioco. ROG Delta S Animate presenta inoltre un design comodo e leggero con cuscinetti ergonomici a forma di D a raffreddamento rapido per un comfort perfetto.

