Il famoso portale Silicon Lottery, come da tradizione ha annunciato anche per la serie di CPU Intel Rocket Lake-S le versioni pre-binned

Apprendiamo la notizia dal portale stesso di Silicon Lottery, che regolarmente ad ogni lancio di una nuova architettura sia Intel che AMD, provvedono a dichiarare i test effettuati con i relativi valori, per poi successivamente mettere in vendita queste CPU chiamate binned (selezionate), con un sovrapprezzo che rispecchia la bontà della stessa in termini di puro margine in Overclock.

È sempre interessante vedere l’effettivo margine di Overclock di una determinata architettura, in quanto non solo ogni singola CPU è diversa dall’altra, ma da una generazione all’altra possono esserci variazioni sia positive che negative. Cerchiamo di scoprire come si sono comportate le nuove soluzioni Intel Rocket Lake-S.

Silicon Lottery pronta a vendere le CPU Intel Rocket Lake-S Pre-binned

A distanza di 3 settimane arrivano i risultati ottenuti da Silicon Lottery, vediamo nella slide riportata in apertura diversi modelli, tra cui il Core i9-11900K, CPU di punta dotata di 8 core, o il Core i5-11600K, il modello a 6 core. Niente Core i7-11700K, per il momento. Crediamo che tale scelta può essere dettata dal fatto che essenzialmente questa CPU si tratta di un modello pre-binnato da Intel stessa di un Core i9-11900K, ma, meno “fortunato”.

Ci sono ben tre varianti del Core i5-11600K. Silicon Lottery offre un modello più economico venduto a 250 USD, con frequenze assicurate per 4,8 GHz su tutti i Core, parliamo di 200 MHz in più rispetto al modello stock venduto da Intel. La tensione consigliata da solo è pari a 1,45V. Se invece volete di più, bisognerà spendere circa 10 USD in più, per un modello che vi garantirà 400 MHz in più rispetto alla versione stock di Intel. Le statistiche riferiscono che si tratta di un 17% per tutti i Core i5-11600K testati. Anche il modello Core i9-11900K è presente in tre varianti. E serviranno ben 620 USD per avere 4,9 GHz su tutti i Core, la buona notizia è che quasi con la maggior parte dei modelli si sono verificate tali frequenze, il che significa fondamentalmente che la fortuna potrebbe facilmente girare dalla vostra anche acquistando queste CPU altrove. In ogni caso, sono presenti anche versioni più spinte, per avere 5.1 GHz su tutti i Core, dovrete spendere 880 USD.

