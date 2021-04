ROCCAT: annunciata la nuova serie di mouse Kone

La serie Kone combina il pluripremiato design per il gaming competitivo di ROCCAT con le ultime novità della compagnia in fatto di tecnologie, inclusi i Titan Optical Switch, Titan Wheel Pro e altro ancora

ROCCAT, pluripremiato brand tedesco di Turtle Beach, svela oggi le ultime aggiunte alla leggendaria linea di mouse gaming Kone, il Kone Pro e il Kone Pro Air. La nuova linea di Kone Pro combina la tecnologia Titan Optical Switch al feeling del leggendario design del classico Kone. ROCCAT debuttò con il suo primissimo mouse Kone nel 2007, nel 2008 fu commercializzato e subito divenne un punto di riferimento per il mondo degli esport.

Tredici anni dopo, il design del Kone è stato sottoposto a ben oltre un decennio di lavoro, con approfondite ricerche sulle dimensioni della mano e sulle migliori tipologie di impugnatura per creare il mouse più avanzato, ergonomico e competitivo di sempre. La nuova serie Kone Pro migliora la già eccellente ergonomia del Kone ed è disponibile in Arctic White e Ash Black. I mouse della serie Kone Pro di ROCCAT saranno disponibili dal 16 maggio 2021 ad un prezzo consigliato di 79,99 euro per il Kone Pro cablato e di 129,99 euro per il Kone Pro Air wireless. I pre-ordini sono disponibili a partire da oggi sul sito ufficiale e presso i rivenditori partecipanti in tutto il mondo.

Le parole del fondatore di ROCCAT

René Korte, fondatore di ROCCAT e General Manager per le periferiche PC di Turtle Beach, ha detto:

“La nuova serie Kone Pro aggiunge le nostre ultime rivoluzionarie feature al design del mouse preferito dai fan per offrire un vero comfort competitivo. È una meraviglia dentro e fuori. La storia di ROCCAT inizia proprio con il primo Kone, quindi quando abbiamo deciso di riprogettare il nostro mouse più iconico, eravamo entusiasti di poter aggiungere i nostri ultimi progressi che andassero a costituire qualcosa di mai visto prima. Non è stato un compito facile. Tuttavia, posso dire con sicurezza che la nuova serie Kone Pro è il meglio che abbiamo fatto finora”.

Serie di mouse Kone: caratteristiche principali

Il lancio dei mouse Kone Pro di ROCCAT segna un nuovo capitolo nella storia del Kone, così come la nuova e ridefinita forma segna il perfetto equilibrio tra ciò che i giocatori PC amano nel Kone AIMO e le prestazioni del Kone Pure. Oltre all’evoluzione nella forma del Kone, i mouse Kone Pro vantano la tecnologia Titan Optical Switch di ROCCAT per una sensazione di clic di alta qualità, un tasso di risposta fino a 100 volte più veloce dei classici switch meccanici e una lunga durata. I mouse Kone Pro dispongono anche dell’acclamata Titan Wheel Pro di ROCCAT – una nuova rotella in alluminio con uno scroll soddisfacente e un clic preciso, che fornisce ai giocatori una velocità ineguagliabile e sensazioni premium. I pattini trattati termicamente in puro PTFE assicurano un movimento fluido e un attrito minimo. Sia il Kone Pro che il Kone Pro Air dispongono del nuovo guscio ROCCAT, per un mouse da gaming precisissimo e ultraleggero grazie alla sua struttura a nido d’ape.

Con un peso di 66 e 75 grammi rispettivamente, il Kone Pro e Kone Pro Air sono tra i mouse gaming più leggeri sul mercato. La serie Kone Pro utilizza il sensore ottico Owl-Eye 19K dpi di ROCCAT, cosa che li pone al top delle classifiche per precisione e pulizia nel movimento. Il sensore ad alte prestazioni consente di traduzione con incredibile precisione ogni movimento all’interno del gioco. Il Kone Pro viene venduto con il cavo PhantomFlex per una sensazione di movimento senza restrizioni. Fornendo un livello ancora maggiore di libertà, il Kone Pro Air è completamente wireless, con una doppia connettività possibile tramite Bluetooth e trasmettitore wireless. La funzione di ricarica rapida di Kone Pro Air fornisce cinque ore di gioco con soli 10 minuti di carica, mentre con Stellar Wireless offre oltre 100 ore di gioco continuo con per ogni singola carica completa.

Entrambi i modelli dispongono dell’illuminazione AIMO RGB di ROCCAT, sincronizzabile con ogni altro prodotto fornito della stessa tecnologia per poter programmare un pattern di illuminazione multi-device, capace di raggiungere i 16,8 milioni di colori.

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti e continuate a seguirci sulle pagine di tuttoteK dove potrete trovare le ultime novità e non solo.