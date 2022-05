Rettifica per AMD Ryzen 7000: consumerà fino a 230W

Dietro front di AMD, che cambia le sue dichiarazioni. Rettifica per AMD Ryzen 7000, che consumerà fino a 230W

Ebbene si, abbiamo avuto la rettifica per AMD Ryzen 7000. Il prodotto raggiungerà come potenza massima i 230W. L’azienda (clicca qui per maggiori informazioni), dopo aver assicurato costantemente alla stampa e ai fan che i 170W esibiti al Computex 2022 erano la potenza massima del socket, ha ritrattato le proprie dichiarazioni. Hanno infatti confermato, dopo ulteriori verifiche, che i 230w sono di fatto, la specifica TDP massima per la CPU Ryzen. La maggiore potenza massima per il socket di 230 W è quasi pari a quella del Core i9-12900K per il socket LGA1200 di Intel, che offre un carico massimo di circa 241 W.

Dettagli sulla rettifica per AMD Ryzen 7000

AMD vorrebbe correggere la potenza massima della presa e i limiti TDP del prossimo Socket AM5. Il Socket AM5 supporta fino a 170 W TDP con un massimo di 230 W PPT. TDP1.35 è il calcolo standard per TDP rispetto a PPT per socket AMD in “Zen”. “Questo nuovo TDP consentirà prestazioni di calcolo significativamente più elevate per CPU ad alto numero di core, con carichi di lavoro pesanti. AMD è orgogliosa di fornire alla comunità di appassionati prodotti con la massima trasparenza. Hanno colto l’occasione per scusarsi con gli utenti per l’errore commesso, e per l’eventuale confusione che potrebbero aver causato su questo tema. Quindi, in conclusione, le specifiche di alimentazione sono: 230 W di potenza di picco, 170 W TDP.

E voi cosa ne pensate? Dateci la vostra lasciando un commento qui sotto e continuate a seguire tuttoteK per restare sempre informati sul mondo delle tecnologia (e non solo!).