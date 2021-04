Record per le RAM XPG Spectrix D50: raggiunti i 5666mhz

Al seguente link potrete raggiungere il portale HWBOT – luogo di svolgimento delle principali competizioni inerenti alla sfera dell’Overclock – e il record postato dal nostro Roberto Sannino. Protagoniste le RAM del produttore XPG, in particolare il Roberto ha raggiunto un record mondiale in Y-cruncher con l’Intel core i9 e una versione retail delle D50 Xtreme 5000MHz.

Nelle ultime settimane XPG ha lavorato a stretto contatto con Roberto Sannino per raggiungere un obiettivo comune. Sannino ricordiamo essere un noto overclocker per i suoi record, ritenuto un vero e proprio guru nel settore, diventa campione del mondo nel 2017 vincendo la OC World CUP nel mese di giugno a Taipei e successivamente l’Overclocking World Chmpionship tenutasi a Berlino a dicembre sempre di quell’anno.

Questa volta ha utilizzato una macchina composta da una piattaforma Intel Z590 con processore Intel Core i9, in particolare il modello 11900K, e scheda madre ASUS Maximus Apex XIII. L’intento, riuscito perfettamente, è stato quello di spingere le XPG D50 Xtreme fino alla frequenza di ben 5666MHz, e senza l’uso dell’azoto liquido. Il risultato è stato poi caricato e certificato sul portale HWBOT, che, assieme all’overclock della CPU, si è aggiudicato la prima posizione nella categoria delle CPU ad 8 Core e nella categoria della sola CPU Intel core I9 11900K

Le parole di Roberto Sannino;

Comunque tra tutte le “memoriette” non binnate che avevo, ste XPG volano. Ieri mi sono divertito e in Y-Cruncher e a 5666 MHz ho preso un WR. A breve ci sará battaglia per questo record, ma essere stati i primi ad ottenerlo con le nuove piattaforme è il top. E’ difficile da mantenere perchè altri hanno CPU binnate da paura ed in questi casi va solo di fortuna. Tra l’altro le RAM le ho usate con il dissipatore originale, senza smontarle, perchè col tolotto ghiacciato si rinfrescano bene ma azotate penso che queste D50 Xtreme possano fare ancora di piú però mi dispiace smontarle, mi piange il cuore perchè sono proprio belle. Ovviamente in alcuni bench si usano queste ram, con altri, le Samsung B-Die perché hanno meno frequenza ma timing più tirati, con le nuove CPU si è fatta una spaccatura incredibile.