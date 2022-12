Recensione Focus A10: la novità di OneOdio

In questo articolo testeremo e recensiremo le nuove OneOdio Focus A10. Ultima novità di casa OneOdio per quanto riguarda le “cuffie ibride”

Oggi sono qui qui per parlarvi, dopo innumerevoli prove e test, della novità di casa OneOdio (qui per visitare il sito), ovvero le nuovissime cuffie ibride Focus A10. Una delle novità principali di queste cuffie è data dalla cancellazione ibrida attiva del rumore. Infatti le cuffie in-ear wireless Bluetooth OneOdio A10 dispongono dell’avanzata tecnologia Hybrid Active Noise Cancellation (ANC). Un altro punto di forza di queste cuffie è la Batteria. Questa ti permette di rimanere immerso nell’ “ascolto” per 45 ore. Più precisamente, la batteria agli ioni di litio premium offre 45 ore di ascolto di musica, guardare film o conversare in modalità Bluetooth (con circa l’80% di volume). 35 ore in Bluetooth Active Noise Cancellation. Mentre con una sola ricarica rapida di 5 minuti offre almeno 2 ore di ascolto. Ma bando alle ciance! Ora vi mostrerò il prodotto nei suoi dettagli più profondi.

Confezione e unboxing | Recensione Focus A10

Cominciamo dalla confezione. La scatola delle Focus A10 è davvero elegante e bella da vedere. Sfondo total black, nella parte anteriore è riportato il logo dell’azienda con l’immagine delle cuffie in risalto. Nella parte posteriore troviamo tutti i dettagli e tutte le specifiche tecniche di queste cuffie ibride. Presente anche la lista dei componenti compresi all’interno della confezione. Aprendo la scatola, Notiamo la prima gradevole sorpresa. Le cuffie sono riposte in sicurezza in una custodia funzionale ed anche davvero bella da vedere. Tutta nera con il logo dell’azienda in bianco. Custodia resistente, che è facile da trasportare e conservare, e che può essere una bellissima idea per chi in questi giorni di festa vorrà fare un regalo. Al suo interno, riposte in maniera molto sicura, ci sono le cuffie ben sigillate insieme agli altri componenti. Infatti, oltre alla custodia e alle Focus A10 troviamo il cavo con doppio jack audio da 3.5, il cavo di ricarica USB type C e l’immancabile manuale d’uso.

Caratteristiche tecniche

Batteria : 800 mAh

: 800 mAh Tempo ricarica rapida : 2 ore

: 2 ore Bluetooth range : 10m/33 ft

: 10m/33 ft Sensibilità : -42dB +/- 3dB

: -42dB +/- 3dB Impedenza 32 Ω +/- 15%

32 Ω +/- 15% Frequenza di risposta : 20 HZ – 40 HZ

: 20 HZ – 40 HZ Potenza d’input : 5 VDC, 560 mA

: 5 VDC, 560 mA Tempo di utilizzo (ANC + BT) : 35 ore

: 35 ore Tempo di utilizzo (solo BT) : 45 ore

: 45 ore Tempo di utilizzo (solo ANC): 50 ore (solo ANC)

Materiali e design | Recensione Focus A10

Parlando dell’estetica, sono rimasto abbastanza soddisfatto del lavoro fatto sulle Focus A10. Design al TOP. Davvero belle da guardare, con un ottima scelta di colori. I materiali al tatto sembrano davvero resistenti (e non si ha quella sensazione di fragilità che si potrebbe avvertire con altri modelli). Le cuffie appaiono solide, resistenti, ma sempre piacevoli alla vista. E soprattutto, non da trascurare il fattore comodità. Molto ben regolabili, con padiglioni grandi e comodi, si adattano perfettamente alla testa. Non si avverte fastidio indossandole per molto tempo (ho cominciato a sentire la testa più pesante solo dopo alcune ore). Consigliate anche per chi come me porta gli occhiali e lavora al pc per molto tempo! Un altra componente di queste cuffie che mi ha lasciato positivamente sorpreso, sono i cuscinetti dei padiglioni, davvero ampi e morbidi. Infatti questi cuscinetti auricolari ultra morbidi, si adattano benissimo all’orecchio e non provocano alcun fastidio durante l’intero periodo d’utilizzo, rendono molto piacevole l’indosso anche se prolungato.

Qualità audio | Recensione Focus A10

Eccoci arrivati al fattore più importante, e cioè la qualità audio di queste Focus A10. Dopo svariate prove, sia sul PC che su vari smartphone (Android e IOS), posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Musica riprodotta in maniera impeccabile (non ho mai avvertito la presenza di micro-stonature durante l’utilizzo), sia utilizzando il cavo, sia con il collegamento Bluetooth. Lo stesso vale per l’audio di film e video. Unica pecca, il volume massimo non è soddisfacente. Ottimo anche il sistema di cancellazione del rumore esterno; infatti quanto quando è attivo sembra davvero che si sia isolati dal resto del mondo, aiutando a concentrarsi al 100% su ciò che si sta ascoltando. I doppi microfoni di rilevamento del rumore assorbono e filtrano fino al 95% del rumore ambientale a bassa frequenza. Quindi, per quanto riguarda la qualità audio di queste cuffie, posso dire che sono state davvero una piacevole scoperta. Spazialità buona, suoni ben equalizzati e ottimi bassi fanno delle Focus A10 delle ottime cuffie ibride (soprattutto se si pensa al prezzo di mercato). Pur essendo delle cuffie di fascia media, sono presenti materiali audio davvero notevoli.

Considerazioni sulle OneOdio Focus A10

Le Focus A10 si sono rivelate davvero una piacevole sorpresa. In questi ultimi giorni mi sono davvero divertito “in loro compagnia”! Belle da vedere, comode, fanno davvero bene ciò per il quale sono state create: rendono perfetto l’ASCOLTO. La connessione è sempre stata “ok”. Provate prima con pc, mi hanno accompagnato durante delle lunghe sessioni sia di lavoro che di svago, rendendo sempre alla grande. Ottimi risultati sia per quanto riguarda l’ascolto dei dialoghi durante i film, che per la musica in generale. Perfette in modalità “Bluetooth” (hanno mantenuto un’ottima connessione anche allontanandomi dal dispositivo ed attraversando altre stanze) che collegate al cavo (nota negativa, troppo corto). Poi sono state testate con vari smartphone (sia Android che IOS). Sono “sopravvissute” a lunghi viaggi, passeggiate, e palestra, mantenendo sempre ottime prestazioni (soprattutto per quanto riguarda la durata della batteria e la cancellazione del rumore).

Conclusioni e prezzi

Focus A10 è un prodotto che, confrontato ad altre cuffie della stessa fascia di prezzo, mi ha lasciato particolarmente contento. Come già detto, queste cuffie ibride si adattano perfettamente a svariati utilizzi. Per chi vuole spendere un prezzo non elevatissimo ed avere comunque tra le mani un prodotto buono, sono davvero consigliate. Penso che a questo prezzo (disponibili dal 5 Dicembre a 78,95 € sul sito di OneOdio) sia difficile trovare un prodotto con le stesse caratteristiche e peculiarità. Per poter acquistare il prodotto e sfruttare l’offerta di OneOdio (codice di sconto del 20% utilizzato solo per il sito ufficiale: ONE20%SP), clicca qui. Il prodotto è anche disponibile su Amazon.

