RDX, la piattaforma scelta per una difesa efficace contro i Cyberattacchi

La tecnologia RDX, tra le piattaforme di storage rimovibili più riconosciute e diffuse a livello mondiale, conta su oltre un milione di utenti e una capacità di archiviazione totale superiore a 3 Exabyte

Sta guadagnando sempre più la fiducia di imprese e professionisti grazie alla sua affidabilità, prestazioni elevate e robusti livelli di protezione.

RDX di Overland-Tandberg: prestazioni elevate e sicurezza totale per i dati

Particolarmente adatte per la difesa contro i cyberattacchi, le soluzioni basate sulla tecnologia RDX si avvalgono di una robusta barriera Air-gap.

Questa misura di sicurezza implica una separazione fisica e logica tra i sistemi o le reti per proteggere i dati sensibili da accessi non autorizzati e minacce informatiche. Una volta archiviati su cartucce rimovibili RDX, i dati sono isolati da Internet e da altre connessioni di rete, rendendoli inaccessibili agli attacchi dei cybercriminali.

Le cartucce RDX offrono affidabilità comparabile a unità a nastro e prestazioni di HDD e SSD, resistendo a urti, cadute e shock elettrostatici. Sono ideali per l’archiviazione sicura a lungo termine, il trasferimento rapido di grandi quantità di dati tra sistemi, l’implementazione di strategie di backup 3-2-1 e backup off-site.

Sia che si scelga un’unità RDX QuikStor USB 3.0 o SATA III, o un’appliance di rete iSCSI a 4 o 8 dischi rimovibili delle serie RDX QuikStation, la configurazione e la gestione della sicurezza sono semplici grazie al software gratuito RDX Manager per Windows e macOS o all’interfaccia Web intuitiva del browser.

Con il software rdxLOCK, è possibile attivare la funzionalità avanzata di protezione dei dati RDX WORM (Write Once Read Many), rendendo immutabili le informazioni sulle cartucce HDD RDX. Questa caratteristica le rende adatte per l’archiviazione di documenti sensibili come contratti e fatture in conformità al GDPR.

Infine, fino al 31 dicembre 2023, è attiva una promozione speciale per i Partner Overland-Tandberg che offre condizioni d’acquisto vantaggiose sulle cartucce RDX HDD.

