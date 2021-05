A quanto pare Razer, questo quanto emerge da un post twitter, avrebbe messo in preordine PC con le nuove GPU GeForce RTX.

La notizia che riguarda Razer quanto Nvidia, è stata diffusa dal famoso leaker harukaze5719, a quanto pare con un prezzo compreso tra i 2000 e i 3900 dollari l’azienda esperta nel settore gaming avrebbe in servo diversi PC All-In-One equipaggiato con processori AMD Ryzen 5000 e le GPU Nvidia inedite della serie RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti.

Non sono arrivate conferme da parte del colosso statunitense Nvidia, che però, molto probabilmente potrebbe essere proprio una scelta consapevole e conscia quella di non commentare ora, vista la scarsa disponibilità di mercato. Ecco i dettagli.

Razer: via ai preordini di PC All-In-One con le nuove GeForce RTX?

Si parla da qualche giorno dei nuovi modelli di GPU Nvidia che presto arriveranno sul mercato. Ancora non sappiamo il momento esatto del lancio, alcune indiscrezioni facevano riferimento ad un periodo di presentazione vicino a quello della controparte AMD con le Radeon RX 6000. Pochi giorni fa però i colleghi del portale wcfftech, riportavano una notizia inerente alla possibile data di disponibilità di mercato.

RTX 3080 Ti 12GB

RTX 3070 Ti 8GBhttps://t.co/mUMKG4E2hC pic.twitter.com/q9AjSr5yK1 — 포시포시 (@harukaze5719) May 23, 2021

La notizia in questione parlava delle attese GeForce RTX 3080 e 3070, che dovrebbero arrivare ad inizio giugno. La data riportata faceva riferimento a giorno 10 giugno per GeForce RTX 3070 Ti e, al 3 giugno per GeForce RTX 3080 Ti. Date che però non sono le sole, in quando la data di presentazione dovrebbe essere fissata per giorno 31 di maggio, sempre il portale, ha fatto poi riferimento anche alla possibile data di embargo delle recensioni, che dovrebbe essere fissata per il 2 giugno.

In attesa di maggiori conferme possiamo solo commentare quelle che dovrebbero essere le presunte specifiche di tali modelli. E partendo dal modello top gamma tra le due, la RTX3080 TI, dovremmo avere un Chip NVIDIA Ampere GA102-225, con 10.240 Cuda Core, 80 RT Core, affiancate da 12GB GDDR6X con interfaccia a 384 bit ed una velocità di 19 Gbps. Non conosciamo il TGP, che probabilmente sarà di 320W, ma sono al momento solo speculazioni. L’alimentazione dovrebbe avvenire tramite un singolo connettore da 12 pin PCIe. Il prezzo dovrebbe essere di 999 dollari. Con la RTX 3070 TI invece, dovremmo avere un Chip NVIDIA Ampere GA104-400, con 6.144 Cuda Core, 48 RT Core, affiancate da 8GB GDDR6X con interfaccia a 256 bit ed una velocità di 19 Gbps come la sorella maggiore. Non conosciamo il TGP neanche in questo caso ma, molto probabilmente sarà di 250W. L’alimentazione dovrebbe avvenire tramite un singolo connettore da 12 pin PCIe anche in questo modello, con un prezzo ipotetico di 599 dollari. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.