Razer: presentato il nuovo Stream Controller X

Razer, azienda americano-singaporiana leader globale nel lifestyle gaming, ha da poco presentato il nuovo arrivato in famiglia, lo Stream Controller X. Questo dispositivo si presenta come l’ultima novità nell’ecosistema dei device Razer per lo streaming. È pensato per affascinare il pubblico durante le sessioni di gameplay o delle normali trasmissioni video. Grazie a 15 pulsanti LCD programmabili in un formato compatto, gli streamer sono in grado di far lampeggiare facilmente le luci dello streaming, riprodurre suoni personalizzati o passare da un’applicazione all’altra con un semplice clic, dando una nuova veste alle proprie trasmissioni.

Tante opzioni per il nuovo Razer Stream Controller X

Questo nuovo dispositivo è basato sul Loupedeck Software, che garantisce la compatibilità play-and-play con tutte le principali piattaforme di streaming come OBS Studio, Twitch, Streamlabs, Adobe Premier Pro e altre ancora. Grazie all’accesso all’interfaccia utente di Loupedeck, gli streamer possono installare senza problemi applicazioni popolari, plugin e persino emote per dare una veste migliore all’esperienza di streaming. Sono, inoltre, in grado di trascinare e rilasciare facilmente le applicazioni preferite tramite il Marketplace di Loupedeck, per una personalizzazione infinita. I plugin più diffusi includono Spotify, Phillips Hue, Adobe Photoshop e persino Voicemod, che aiutano a semplificare i processi creativi.

La suite completa di Loupedeck offre, inoltre, agli utenti l’accesso a profili nativi preimpostati per il massimo di comodità e ispirazione. Ogni serie completa di profili dispone di macro e funzionalità predefinite facilmente modificabili per soddisfare le esigenze dell’utente, migliorando ulteriormente la personalizzazione dello Stream Controller X. Dotato di icone personalizzabili per una facile navigazione, lo Stream Controller X consente agli streamer di creare temi coordinati o icone GIF mobili con i loro personaggi preferiti per un tocco più personalizzato.

È stato progettato per un multi-tasking efficiente, che permette di passare facilmente da un profilo all’altro e creare un sistema di cartelle in grado di assicurare organizzazione e ordine durante gli stream e i flussi di lavoro quotidiani. È possibile programmare ogni pulsante con funzioni macro multi-link per automatizzare i processi sincronizzati, aumentando la produttività e semplificando le attività quotidiane.

Grazie a personalizzazioni creative, gli utenti possono acquisire rapidamente screenshot o registrare durante lo streaming, rendendo più facile la condivisione dei momenti salienti con il proprio pubblico. Lo Stream Controller X utilizza anche un supporto magnetico antiscivolo a 50° removibile, che garantisce un angolo di visione confortevole e mantiene il controller fermo durante le lunghe e intense sessioni di gioco o di streaming.

Questo nuovo device è disponibile all’acquisto al prezzo consigliato di 179,99 €. Cosa ne pensate del nuovo arrivo nella famiglia Razer? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire tuttotek.it!

