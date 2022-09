RAZER: ecco la nuova soundbar LEVIATHAN V2 X

Audio potente e coinvolgente in un formato compatto con la nuova soundbar per pc Razer Leviathan V2 X, scopriamola insieme in questo articolo dedicato

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, annuncia Leviathan V2 X, la new entry nella famiglia di soundbar dell’azienda, offre un’esperienza audio potente e coinvolgente in un fattore di forma compatto e con una connettività semplice.

Soundbar gaming compatta per PC, che ospita due driver full-range e, due radiatori passivi, Leviathan V2 X assicura estrema chiarezza e profondità sonora per un’esperienza audio avvincente per tutte le esigenze di intrattenimento. Con una lunghezza di soli 400 mm, si adatta perfettamente alla maggior parte dei monitor, offrendo agli utenti una scrivania priva di ingombri e una scena sonora ampia e completa.

Per una connettività senza problemi, è alimentata da un singolo cavo USB type-C, per un consumo più efficiente, producendo al contempo un audio forte e dinamico con un volume massimo di 90 dB.

Razer Chroma RGB

Grazie a Razer Chroma RGB, il più grande ecosistema di illuminazione al mondo per dispositivi gaming, Leviathan V2 X vanta 14 zone luminose, innumerevoli pattern ed effetti dinamici di illuminazione in game per offrire una personalizzazione RGB completa e un’immersione più profonda.

Anche il Bluetooth 5.0 è supportato per una connessione stabile e una maggiore comodità, assicurando la possibilità di passare senza problemi dal PC ai dispositivi mobile accoppiati tramite l’App Razer Audio.

Disponibilità e prezzo

Dal gamer occasionale all’appassionato, Leviathan V2 X è un’aggiunta di livello in qualsiasi battlestation, elevando l’esperienza di intrattenimento. Sarà disponibile nel Q4 2022, ad un prezzo di119.99 euro, presso store e retailer autorizzati. Per maggiori informazioni visitare qui.

