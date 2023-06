Razer: presentati i nuovi Hammerhead Pro HyperSpeed

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: gli earbud gaming true wireless multipiattaforma, certificati THX, di ultima generazione. Con cancellazione attiva del rumore ibrida

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, alza il livello dell’audio wireless con i feroci Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Questi earbud all’avanguardia offrono un’impareggiabile libertà audio a bassissima latenza. Oltre ad una versatilità su più piattaforme, tra cui PC, PlayStation, smartphone e console portatili come Nintendo Switch o Steam Deck.

Grazie a funzionalità rivoluzionarie come la cancellazione attiva del rumore ibrida regolabile, la ricarica wireless rapida e l’illuminazione RGB Razer Chroma personalizzabile, gli Hammerhead Pro HyperSpeed portano la libertà audio a nuove vette.

Dichiarazioni in merito ai nuovi earbud Razer Hammerhead Pro HyperSpeed

Razer si impegna a superare i limiti del possibile nel gaming. Con gli Hammerhead Pro HyperSpeed non offriamo ai gamer semplicemente un altro paio di auricolari wireless, ma rispondiamo a una richiesta di precisione, prestazioni e versatilità multipiattaforma che da tempo riecheggia nella loro community,

dichiara Alvin Cheung, Senior Vice President della Business Unit Hardware di Razer.

La tecnologia leader del settore di Razer e la profonda comprensione delle esigenze dei giocatori sono la forza trainante di questa soluzione innovativa. Si tratta di permettere loro di vivere i giochi preferiti sotto una luce completamente nuova, con una qualità audio così coinvolgente e in tempo reale da trasformare ogni sessione in un incontro davvero epico.

Audio Certificato THX: il “Gold-Standard” nella qualità del suono

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono pensati per chi esige il massimo della qualità audio, in quanto hanno ottenuto la certificazione THX. Questa la principale garanzia riconosciuta a livello mondiale di qualità, coerenza e prestazioni. Il THX Certification Program per cuffie e auricolari presta un’attenzione particolare a coerenza della risposta in frequenza, bassa distorsione e isolamento acustico eccezionale.

Basata su standard industriali e su quattro decenni di metodi di test proprietari, la certificazione THX è un processo rigoroso con ingegneri audio di livello mondiale.

Il raggiungimento di questo standard da parte degli Hammerhead Pro HyperSpeed è una testimonianza del design all’avanguardia e delle caratteristiche del prodotto. I consumatori che vedono questo marchio di fedeltà audio possono essere sicuri della qualità del prodotto fin dal primo momento.

Hammerhead Pro HyperSpeed di Razer: connettività multipiattaforma di livello superiore

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed espandono i confini del vero audio wireless con l’inclusione di un Razer HyperSpeed Wireless Dongle. Questa caratteristica esclusiva colma il divario per i dispositivi privi di funzionalità audio Bluetooth intrinseche, invitandoli nel regno delle esperienze sonore non vincolate.

Tutto ciò che i gamer devono fare è collegare il dongle HyperSpeed Wireless ai loro dispositivi per godere di una connettività impeccabile a 2,4 GHz. La vasta compatibilità degli earbud sottolinea il loro ruolo di risorsa indispensabile per una connettività multipiattaforma comoda e avanzata.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: tecnologia Razer HyperSpeed Wireless

L’innovativa tecnologia HyperSpeed Wireless di Razer offre prestazioni formidabili negli Hammerhead Pro HyperSpeed. Con il dongle da 2,4 GHz, questi auricolari raggiungono performance audio a bassa latenza, leader del settore, inferiori a 40 ms. La modalità Gaming, ad esempio, non si risparmia il Bluetooth, assicurando prestazioni robuste con una latenza di soli 60ms circa.

Grazie alla compatibilità con Bluetooth 5.3, gli Hammerhead Pro HyperSpeed garantiscono una connettività fluida su una moltitudine di dispositivi. Gli Hammerhead Pro HyperSpeed sono stati progettati per migliorare l’immersione e la consapevolezza grazie alla cancellazione attiva del rumore ibrida regolabile.

I microfoni avanzati di feedback e feedforward monitorano l’ambiente sonoro circostante. Consentendo agli utenti di cancellare il rumore durante le sessioni di gioco o di regolare il cursore in-app per controllare la quantità di suono ambientale che si desidera far entrare.

Case di ricarica ‘fast wireless’ e modalità “non disturbare”

Sono, inoltre, dotati di una custodia per la ricarica wireless veloce compatibile con Qi, in grado di garantire un’autonomia supplementare di 24 ore. Compatibile con i Razer Charging Pad e altri caricatori wireless, offre anche una porta type-C per la ricarica via cavo. La modalità ‘non disturbare’ silenzia le notifiche Bluetooth durante il gioco su HyperSpeed, consentendo di rimanere concentrati.

Quando sono collegati a un telefono e a un’altra sorgente audio tramite Bluetooth, è possibile attivare la modalità per evitare che chiamate e messaggi interrompano le sessioni di ascolto.

Hammerhead Pro HyperSpeed di Razer: Powered by Razer Chroma RGB

Gli Hammerhead Pro HyperSpeed offrono un’illuminazione personalizzabile e infinite possibilità di stile con quasi 16,8 milioni di colori, innumerevoli motivi ed effetti dinamici di illuminazione in-game. Gli utenti possono sperimentare una personalizzazione RGB completa e un’immersione più profonda con il più grande ecosistema di illuminazione al mondo per dispositivi gaming.

I Razer Hammerhead Pro HyperSpeed testimoniano l’impegno dell’azienda nell’innovare e nel fornire ai gamer le soluzioni audio più avanzate. Con le feature rivoluzionarie e la versatilità senza pari, questi earbud sono destinati a ridefinire gli standard del suono gaming wireless. Per maggiori informazioni sui Razer Hammerhead Pro HyperSpeed, visitare Razer.com.

Prezzo e disponibilità

Questi nuovissimi earbud sono già disponibili su Razer.com, RazerStore e rivenditori autorizzati. Potrete acquistare questo prodotto Razer ad un prezzo consigliato di 229.99 €.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove Hammerhead Pro HyperSpeed ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).