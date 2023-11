Razer: la collezione Dolce&Gabbana disponibile a partire dal 30 Novembre

E voi? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

I prezzi di questa esclusiva collezione sono di 669,99 euro per il Dolce&Gabbana | Razer Barracuda e di 3399,00 euro per il Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro . Il tutto sarà disponibile a partire dal 30 novembre alle ore 15 00.

La partnership tra Razer e Dolce&Gabbana è stata annunciata in anteprima prima della RazerCon 2023 . Successivamente celebrata con un evento di rilievo allo Zouk di Las Vegas in ottobre. Questo evento ha coinvolto importanti talenti del mondo videoludico, tra cui xQc, Amouranth, Dream, Ludwig, Pokimane e molti altri. Per quanto riguarda l’abbigliamento, la collezione prêt-à-porter include :

Questa esclusiva collezione Dolce&Gabban | Razer comprende un’edizione limitata di sole 1.337 unità in tutto il mondo, caratterizzate da un sofisticato design. L’ hardware proposto include il Dolce&Gabbana | Razer Barracuda, che presenta un esclusivo monogramma Dolce&Gabbana in una raffinata finitura placcata oro 24 carati. Completato da una meticolosa sovrapposizione zebrata sui padiglioni auricolari. Allo stesso modo, il Dolce&Gabbana | Razer Enki Pro sfoggia il monogramma Dolce&Gabbana e un lussuoso logo placcato oro 24 carati .

