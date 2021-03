Razer Kraken V3 X: presentate le nuove cuffie da Gaming ad alte prestazioni

Dall’esperienza delle Kraken X, Razer presenta le nuove Razer Kraken V3 X dotate di driver audio aggiornati e caratteristiche da top

Razer, leader mondiale nel lifestyle gaming annuncia le nuove cuffie Kraken V3 X. A seguito del grande successo delle precedenti Razer Kraken X, il nuovo modello è stato progettato per offrire massimo comfort anche durante le sessioni di gaming più lunghe ed estenuanti. Il nuovo modello monterà a bordo driver audio aggiornati per una maggiore immersione. Presente anche il nuovo Razer Chroma RGB per un’esperienza di gioco a 360 gradi.

Alcune caratteristiche tecniche

I nuovi driver Razer TriForce da 40 mm – il cui design brevettato è stato introdotto per la prima volta nella famiglia di cuffie per gli esport Razer BlackShark V2 – e suono surround 7,1 rendono le Kraken V3 X ottimali in quanto il suono risulta quanto mai realistico. Le nuove cuffie monteranno anche l’HyperClear Cardioid Mic integrato, assicurando una comunicazione chiara in gioco senza interferenze e rumori di ritorno.

Anche il peso è molto contenuto, solo 285g con padiglioni auricolari in tessuto ibrido e memory foam. Il tutto per assicurare massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. A bordo, come dicevamo, anche il Razer Chroma RGB ovvero il sistema di tecnologia di illuminazione RGB proprietario con oltre 16,8 milioni di colori che permettono infinite possibilità di personalizzazione.

Le Razer Kraken V3 X sono già disponibili al prezzo consigliato di 79,99€ presso il sito ufficiale dell’azienda e tutti i rivenditori autorizzati. Voi cosa ne pensate di questo nuovo paio di cuffie targate Razer? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.