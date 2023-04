Razer e Roblox: insieme per le prime periferiche dedicate

Presentate le prime periferiche in co-brandi tra Razer e Roblox, si tratta di una linea di prodotti hi-tech coinvolgenti e innovativi

Intraprendi un viaggio emozionante nel mondo virtuale con la collezione Razer e Roblox, le nuove periferiche in co-branding di Razer. La collaborazione con Roblox prevede una linea di prodotti high-tech che ti invita a vivere Roblox in modo più accattivante, coinvolgente e significativo mentre ti connetti con gli amici nei mondi digitali. La collezione Razer | Roblox comprende tre delle più apprezzate periferiche Razer: il mouse wireless Razer Orochi V2, la tastiera meccanica Razer BlackWidow V3 e le cuffie wireless multipiattaforma Razer Barracuda X. Ogni prodotto della collezione presenta l’iconico logo di Roblox ed è accompagnato da un esclusivo oggetto virtuale che può essere riscattato tramite un codice su Roblox.

I devices in dettaglio | Razer e Roblox

Ecco una panoramica dei devices presentati più in dettaglio:

Razer Orochi V2 è un mouse wireless leggero di dimensioni ridotte, perfetto per le mani più piccole. Grazie alle tecnologie Razer HyperSpeed Wireless e Bluetooth, puoi goderti un device rapido e preciso che rende gli spostamenti nei mondi virtuali un’esperienza migliore, il tutto senza l’ingombro dei cavi. Razer Orochi V2 – Roblox Edition include un Cyberpack virtuale Razer.

, parte della famosa linea di tastiere Razer, è dotata di switch meccanici Green “clicky” altamente resistenti per un feedback tattile che migliora l’esperienza virtuale. Con esclusivi keycap in bianco e illuminazione puoi personalizzare questa tastiera a tuo piacimento. Razer BlackWidow V3 – Roblox Edition include un paio di Razer Cyber Wings virtuali. Le Razer Barracuda X sono cuffie wireless multipiattaforma, leggere e confortevoli, compatibili con PC, console e dispositivi mobile. Con un’autonomia fino a 50 ore, puoi conversare con gli amici e immergerti in Roblox a lungo senza doverle ricaricare. Le Razer Barracuda X – Roblox Edition includono un casco virtuale Razer Cyber Helmet.

Di seguito i prezzi previsti per questi tre dispositivi:

Razer Orochi V2 – ROBLOX Edition €99.99

€99.99 Razer BlackWidow V3 – ROBLOX Edition €259.99

€259.99 Razer Barracuda X – ROBLOX Edition €159.99

Cosa ne pensate di questa collaborazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.