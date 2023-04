Razer: arriva il polling rate wireless a 8000Hz

E voi ? Cosa ne pensate del polling rate wireless a 8000Hz di Razer ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).

Nel corso degli ultimi dodici mesi Razer ha introdotto innovazioni come il Focus Pro 30K Optical Sensor, che vanta una precisione di risoluzione del 99,8%, la più elevata ad oggi . Oppure gli Optical Mouse Switch Gen-3 che assicurano un ciclo di vita di 90 milioni di clic. Combinando queste tecnologie all’avanguardia, il Viper Mini Signature Edition si conferma il mouse premium sul mercato . La tecnologia HyperPolling Wireless di Razer offre una precisione e una reattività senza pari, l’ideale per i gamer professionisti. L’elegante design del dongle si collega senza problemi ai PC tramite la porta Type-C ed è dotato di una luce LED personalizzabile. I giocatori possono anche regolare il polling rate utilizzando Razer Synapse su PC, scegliendo tra 125Hz e l’innovativa frequenza a 8000Hz. I possessori del mouse potranno sperimentare questo rivoluzionario aggiornamento a partire dal 24 aprile 2023

Razer , il leader globale nel lifestyle gaming. ha presentato un aggiornamento per il Razer Viper Mini Signature Edition . Stabilendo ancora una volta un nuovo punto di riferimento di settore per quel che riguarda le prestazioni gaming, introducendo una velocità di polling wireless di 8000Hz, con intervalli di 0,125ms. Questo aggiornamento rivoluzionario fa di Razer il primo brand al mondo a raggiungere questo livello ineguagliabile di tecnologia wireless. Consolidando ulteriormente la sua posizione di leader e l’impegno volto a offrire un’esperienza di gioco senza precedenti.

