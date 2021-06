Razer per l’ambiente: partnership in collaborazione con Clearbot

Razer vuole aiutare l’ambiente con la nuova partnership in collaborazione con Clearbot, con l’obiettivo di ripulire gli oceani di tutto il mondo

Il marchio Razer è conosciuto per la produzione di moltissimi accessori, monitor, PC ed altri prodotti attinenti al mondo del gaming, anche per quanto riguarda la personalizzazione e compatibilità con tutte le principali console disponibili sul mercato. Oggi l’azienda è lieta di annunciare una nuova iniziativa per aiutare l’ambiente con la nuova partnership sviluppata in collaborazione con l’azienda Clearbot: Razer ha sviluppato a stretto contatto con la startup un vero e proprio “robot” che permetterà di pulire gli oceani dalle tonnellate di plastica che vengono accumulate ogni anno in tutto il mondo; il robot userà tecnologie di AI e Machine learning avanzate e permetterà di raccogliere fino a 250 kg di plastica sott’acqua.

Queste le dichiarazioni della Chief of Staff di Razer, Patricia Liu:

Siamo entusiasti di poter collaborare con una startup focalizzata sulla salvaguardia dell’ambiente”. “L’esclusiva AI di ClearBot e la tecnologia di machine learning avanzato consentiranno ai governi e alle organizzazioni di tutto il mondo di ampliare i loro sforzi di sostenibilità. Esortiamo altre startup innovative a contattare Razer per opportunità di collaborazione volte a rendere il mondo un posto più sicuro per le generazioni future

L’importanza della sostenibilità ambientale

Da qualche tempo, Razer promuove varie iniziative a sostegno dell’ambiente, oltre alla partnership in collaborazione con Clearbot, quella più recente è il movimento denominato #GoGreenWithRazer, che coinvolge la community dell’azienda in tutto il mondo, promuovendo il rispetto per l’ambiente e tecniche per salvaguardarlo al meglio possibile; ad esempio, lo scorso anno l’azienda ha promosso la salvaguardia e consecutiva protezione di circa 300.000 alberi salvati in tutto il mondo, e ad al raggiungimento di 100.000 alberi salvati, l’azienda rilascia dei gadget a tema della propria mascotte, Sneki Snek.

Con 300.000 alberi protetti, Razer ha ora lanciato due nuovi articoli. La Razer Sneki Snek Eye Mask ha un design imbottito con finitura vellutata per un comfort da sogno e un riposo indisturbato. Il Razer Sneki Snek Floor Rug protegge i pavimenti dall’usura quotidiana ed è realizzato con smorzatori di rumore per un movimento senza ostacoli della sedia. In linea con gli obiettivi di sostenibilità della mascotte Razer, sia la maschera che i tappetini sono realizzati con materiali riciclati al 100%.

Sidhant Gupta, Chief Executive Officer di ClearBot, dichiara:

L’approccio proattivo del team Razer nel risolvere i problemi legati all’inquinamento dei mari è stato estremamente illuminante. Siamo grati al team che ha offerto il proprio tempo per questo progetto”. “Con il nuovo modello siamo fiduciosi di ampliare le collaborazioni a livello globale per proteggere le acque marine, a partire da partner che includono operatori di porti in Asia e ONG che hanno già espresso interesse. Insieme a Razer, non vediamo l’ora di dare vita a un cambiamento positivo per il mondo

L’ambiente è un tema sempre più usato dalle aziende per sensibilizzare l’opinione pubblica e la propria community di riferimento, senza un ambiente sano non si potrebbe vivere in condizioni normali, quindi va tutelato con ogni mezzo possibile, al fine di evitare catastrofi ambientali che si ripercuoteranno in futuro, se non si avrà la giusta sensibilità per il tema.

Continuate a seguirci su tuttotek per tutte le novità riguardanti il mondo dell’Hardware e molto altro ancora.