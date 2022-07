Raspberry Pi lancia il nuovo Raspberry Pi Pico W

La Raspberry Pi Foundation ha lanciato quest’oggi il nuovo Raspberry Pi Pico W da 6 dollari, che prende il posto del suo fortunato predecessore

A Gennaio dello scorso anno, Raspberry Pi Foundation (qui per maggiori informazioni) ha lanciato il Raspberry Pi Pico da 4 dollari, il primo prodotto costruito su silicio progettato qui da Raspberry Pi. Al centro c’è il microcontrollore RP2040. Basato sul processo a bassa potenza a 40 nm di TSMC e che incorpora due core Arm Cortex-M0+ da 133 MHz, 264 kB di SRAM su chip e il nostro esclusivo sottosistema I/O programmabile. Dal lancio, sono stati venduti quasi due milioni di schede Pico e RP2040 ha trovato la sua strada in un numero enorme di prodotti di terze parti. L’azienda ha sempre creduto che l’RP2040 fosse adatto per applicazioni commerciali e industriali, ma la carenza globale di semiconduttori ha notevolmente accelerato l’adozione. Con milioni di unità a disposizione oggi e pipeline in atto per altre decine di milioni, i progettisti che sono stati delusi dai loro attuali fornitori hanno una scusa perfetta per sperimentare.

Presentato e pronto al lancio il nuovo Raspberry Pi Pico W da 6 dollari

Core veloci, memoria di grandi dimensioni e interfaccia flessibile rendono RP2040 un elemento costitutivo naturale per le applicazioni Internet of Things (IoT). Ma lo stesso Pico ha un’ovvia caratteristica mancante per l’IoT: un metodo per la connessione alla rete. Ora, questo sta per cambiare con il lancio di tre nuovi membri della famiglia Pico. Raspberry Pi Pico W ha un prezzo di 6 dollari e porta la rete wireless 802.11n sulla piattaforma Pico, pur mantenendo la completa compatibilità dei pin con il fratello maggiore. Il Pico H (5 dollari) e Pico WH (7 dollari) aggiungono header precompilati e il nostro nuovo connettore di debug a 3 pin, rispettivamente a Pico e Pico W. Per quanto riguarda Pico H e Pico W sono disponibili già da oggi. Pico WH seguirà ad Agosto.

Raspberry Pi ha collaborato con Infineon per aggiungere il loro chip wireless CYW43439 a Pico W. Come tutte le moderne schede Raspberry Pi, il circuito radio è incapsulato in una lattina di schermatura metallica, riducendo i costi di conformità per i clienti che desiderano integrarlo nella propria prodotti. CYW43439 supporta sia Bluetooth Classic che Bluetooth Low-Energy. Non è stato abilitato il Bluetooth su Pico W al momento del lancio, ma potrebbe essere fatto in futuro.

Software e documentazione

Per gli sviluppatori C, la versione odierna di Pico SDK include il supporto per le reti wireless. Lo stack di rete è costruito attorno a lwIP e utilizza libcyw43 di Damien George (famoso da MicroPython) per comunicare con il chip wireless. Per impostazione predefinita, libcyw43 è concesso in licenza per uso non commerciale. Ma gli utenti Pico W e chiunque altro crei il proprio prodotto attorno a RP2040 e CYW43439, beneficiano di una licenza gratuita per uso commerciale. Gli utenti di MicroPython possono scaricare un’immagine UF2 aggiornata con supporto di rete per Pico W.

Questo firmware UF2 che stiamo rendendo disponibile per Pico W è una build separata rispetto al firmware MicroPython esistente per la scheda Pico originale. Sarà fatto l’upstream delle modifiche al repository principale di MicroPython subito dopo il lancio. Ma poiché MicroPython ha binari separati su una base per scheda anziché per architettura, ci saranno sempre due distinte versioni del firmware UF2 in futuro. Uno per Pico, l’altro per Pico W. Le guide introduttive per C e MicroPython, nonché i collegamenti alla documentazione a livello di API, per collegarti online sono disponibili nella sezione dei microcontrollori del nostro sito di documentazione. Nel prossimo mese o due lanceremo più demo e documentazione per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo Pico W.

