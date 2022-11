Brutta notizia per Intel, che perde il suo vicepresidente senior Randhir Thakur, della divisione competitor di TSMC

Randhir Thakur lascia il team blu, una brutta notizia per il colosso di Santa Clara, una scelta che ovviamente era nell’aria da diverso tempo immaginiamo e, che ha avuto certamente il giusto tempo di discussione ai vertici aziendali.

Resta però il “problema” della faccenda, Thakur è sempre stato un ottimo condottiero all’interno di Intel, e sempre ha saputo affiancare le diverse divisioni interne per garantire uno sviluppo efficace e costante. Non solo era vicepresidente senior ma anche presidente della divisione Intel Foundry Services più comunemente nota come IFS, proprio la divisione responsabile dei programmi di progettazione ed innovazione per competere contro i più grandi produttori ad oggi, e per contendersi il mercato dei semiconduttori soprattutto contro TSMC.

Randhir Thakur lascia la divisione Intel Foundry Services!

Abbiamo appreso la notizia dai colleghi di theregister, che hanno riportato la vicenda in via ufficiale, e apprendiamo che la divisione che Randhir Thakur ha lasciato, non solo puntava a sviluppare nuovi progetti per dominare il settore a discapito del competitor numero uno TSMC, ma anche nei confronti di Samsung. La notizia è stata poi riportata da Pat Gelsinger in un E-mail inviata ai dipendenti.

A quanto pare, Thakur ha intrapreso una strada per seguire opportunità differenti, ma rimarrà almeno fino al 2023 a guidare a distanza il gruppo, anche e solo per accompagnare e “fare strada” al futuro nuovo leader della divisione. Intel afferma quanto segue sull’accaduto, nella lettera inviata ai dipendenti;

Siamo grati a Randhir per gli enormi progressi compiuti da IFS e per aver gettato le basi affinché Intel diventi una fonderia di livello mondiale. Gli auguriamo tutto il meglio per le sue nuove imprese

Gelsinger nel contempo parla bene ovviamente di Randhir Thakur, affermando che sia stato un membro chiave del team, che ha permesso al team dirigenziale con la sua leadership di competere al meglio con i partner, sin dal 2017, e che il suo contributo sia stato prezioso sicuramente al fine di innovare nel settore IFS. Che ricordiamo essere la divisione cardine per competere nel mercato odierno. Difatti sempre Gelsinger ha affermato;

Dal secondo trimestre, IFS ha ampliato i rapporti a sette dei 10 principali clienti delle fonderie, insieme a una crescita costante della pipeline per includere 35 chip di test da parte dei clienti”, ha affermato Gelsinger. “Questo è un enorme progresso in soli 20 mesi!

Divisione questa che ha fatturato ben 576 milioni di dollari. Non si fermano di certo gli obiettivi di Intel però, che nel Q1 2023, si è posta l'obiettivo di concludere e l'acquisizione di Tower Semiconductor.