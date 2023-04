Rakuten Kobo presenta il suo ultimo eReader Kobo Elipsa 2E

Si chiama Kobo Elipsa 2E la new entry in casa Rakuten Kobo: un dispositivo creato per i grandi pensatori con materiali ecosostenibile e dotato della nuova Kobo Stylus 2. Leggere, scrivere e ideare in un’unica soluzione, non è mai stato così facile

Alla ricerca del perfetto alleato per vagare con la fantasia e trovare ispirazione nei momenti creativi? Rakuten Kobo ha la soluzione a tutto: un Reader e una Stylus ideali per aiutare a focalizzare e organizzare i pensieri. Da oggi è disponibile Kobo Elipsa 2E un dispositivo di lettura e scrittura digitale pensato per i lettori che desiderano interagire con i loro eBook e sviluppare le loro idee. Realizzato per grandi pensatori, il device è dotato della penna Kobo Stylus 2, rinnovata e migliorata.

Dettagli sul nuovo Kobo Elipsa 2E di Rakuten Kobo

Non un semplice eReader ma il migliore della categoria. Il Kobo Elipsa 2E, infatti, è stato concepito da designer di prodotto e sviluppatori di software interni a Rakuten Kobo come un nuovo strumento all’avanguardia per la lettura e la scrittura. Con un touchscreen E Ink da 10,3″ antiriflesso e ComfortLight PRO per ridurre la luce blu e l’affaticamento visivo. Kobo Elipsa 2E consente di creare e organizzare note e appunti e di esportarli senza problemi con i servizi cloud integrati. Grazie ai 32 GB di spazio di archiviazione e a una batteria che può durare per intere settimane, è possibile portare con sé l’intera libreria e tutti gli appunti ovunque si vada. Con la tecnologia wireless Bluetooth, inoltre, è ancora più facile passare dalla lettura di eBook all’ascolto di audiolibri Kobo.

Dichiarazioni in merito al nuovo Kobo Elipsa 2E di Rakuten Kobo

Da oltre un decennio portiamo l’innovazione nel mondo della lettura digitale con i nostri migliori eReader, una vasta selezione di eBook e audiolibri, e le app Kobo,

dichiara Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo.

Kobo Elipsa 2E rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra missione di migliorare l’esperienza di lettura per i lettori più appassionati, colmando il divario tra i libri stampati e digitali. Questo dispositivo offre un’esperienza di lettura senza precedenti, sempre più coinvolgente e personalizzata. Siamo inoltre consapevoli del fatto che per molti dei nostri clienti, la lettura non si limita alla visualizzazione di parole su pagina, ma è un’immersione completa nel mondo delle idee.

Tamblyn ha proseguito:

Per i lettori amanti di saggistica, gli eBook sono sempre stati un mezzo imperfetto poiché non permettevano di interagire con il contenuto in modo efficace come con un libro stampato,

continua

ma con l’introduzione di Kobo Stylus, abbiamo risolto questo problema. Kobo Elipsa 2E e Kobo Stylus 2 assicurano un’esperienza di lettura migliorata. Ora è possibile annotare nel testo, evidenziare, scrivere appunti e organizzare le idee in modo efficace, rendendo l’eBook una vera alternativa al libro stampato.

Kobo Stylus 2

L’esperienza di scrittura è migliore con la nuova Kobo Stylus 2 ergonomica inclusa nella confezione. È stata ridisegnata con una gomma integrata sul retro per cancellare gli errori, un pulsante di evidenziazione laterale per evidenziare i passaggi più importanti. Quando non viene utilizzata la si può agganciare magneticamente ad Elipsa 2E per la massima praticità. Inoltre è ora ricaricabile: grazie all’alimentazione tramite USB-C la batteria della Kobo Stylus 2 è infinita. Ma non finisce qui.. in arrivo anche la SleepCover di Kobo Elipsa 2E, la soluzione ecologica perfetta per proteggere il device. Realizzata al 97% con plastica riciclata, di cui il 10% intercettata prima di arrivare negli oceani, aiuta a ridurre l’impatto ambientale. Disponibile in nero, è dotata di un design magnetico che consente di agganciare facilmente la cover al dispositivo proteggendo anche la Kobo Stylus 2 con un alloggio dedicato.

Disponibilità

La SleepCover è venduta singolarmente al prezzo di €69,99. Kobo Elipsa 2E, completo di Kobo Stylus 2, è venduto al prezzo di €399,99 su https://it.kobobooks.com/collections/ereaders/ e presso rivenditori selezionati. I clienti che preordineranno Elipsa 2E riceveranno il 50% di sconto per l’acquisto della SleepCover. L’offerta sarà valida dal 5 al 18 aprile. Il dispositivo è disponibile nei negozi e online a partire dal 19 aprile in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Svizzera e Australia. Ed ancora, Nuova Zelanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Malesia, Taiwan, Hong Kong, Giappone e Turchia.

BENVENUTO Kobo Elipsa 2E

Voltare pagina alla plastica monouso Con il lancio di Kobo Elipsa 2E, Rakuten Kobo conferma suo impegno a produrre dispositivi di eReading ecologici e tecnologicamente all’avanguardia. Il device è costruito con materiali riciclati certificati, includendo oltre l’85% di plastica riciclata, con il 10% proveniente dai rifiuti plastici abbandonati che finirebbero altrimenti negli oceani. La plastica riciclata utilizzata è certificata a livello internazionale e soddisfa i rigorosi standard per i materiali riciclati nei beni di consumo. Senza dimenticare la confezione, priva di magneti e realizzata in carta riciclata certificata FSC e stampata con inchiostro di soia, uno dei processi di stampa più ecologici e rinnovabili attualmente disponibili. Una riconferma nell’impegno di Kobo per un futuro sostenibile e sempre più responsabile con scelte eco-friendly.

Esperienza intuitiva di Kobo Stylus 2

Con Kobo Elipsa 2E e Kobo Stylus 2 la lettura di titoli di saggistica e romanzi o lo svolgimento dei compiti diventa un vero gioco da ragazzi. Grazie alla possibilità di annotare, evidenziare e prendere appunti su eBook e PDF con molta facilità. Inoltre la Kobo Stylus 2 è completamente personalizzabile a seconda di ogni esigenza. Grazie alla sensibilità alla pressione che imita quella di una penna a sfera, è possibile adattare lo stile, la tonalità di colore, la dimensione del tratto e della gomma: si può scrivere esattamente come sulla carta! Taccuini e appunti liberi personali, come te I quaderni per gli appunti integrati di Kobo Elipsa 2E hanno spazio per tutte le note, le idee e perchè no, anche le To Do List. Grazie all’esperienza di scrittura a mano offerta da MyScript, è possibile trasformare la scrittura in testo digitato con un semplice tocco.

Conservare tutto nel cloud

Passare gli appunti delle lezioni universitarie con i propri colleghi è sempre troppo lungo e macchinoso? Con Kobo Elipsa 2E e l’accesso integrato a Dropbox, a Google Drive (in arrivo), è possibile importare facilmente i documenti ed esportare gli appunti personali per condividerli. Tutti i quaderni saranno visibili anche su kobo.com. Inoltre, Kobo Elipsa 2E è compatibile con il servizio di terze parti ReadWise e consente di sincronizzare gli appunti con strumenti come Notion, Roam, Evernote e altri ancora.

Letture comode con ComfortLight PRO

Per chi ama leggere la mattina presto, prima di addormentarsi o nel cuore della notte, il nuovo device Rakuten Kobo è dotato della regolazione della luminosità e della temperatura ComfortLight PRO che consente ai lettori di godersi i libri dal giorno alla notte. È sufficiente regolare la luminosità dello schermo e il controllo della luce blu, cambiare la temperatura del colore per non affaticare la vista e per limitare l’affaticamento degli occhi permettendo, così, di leggere fino a notte fonda, senza compromettere il sonno. Kobo Elipsa 2E è dotato anche di un’opzione Dark Mode per il testo bianco su nero.

Lettura senza stress, indipendentemente dal dispositivo, con l’aiuto dell’App Kobo

Per chi è alla ricerca di un’esperienza di lettura a 360 gradi, grazie all’App Kobo, gratuita per smartphone o tablet, è possibile avere sempre a disposizione una libreria nelle proprie tasche. Anche quando il proprio eReader non è a portata di mano. I segnalibri sincronizzati consentono di passare da un dispositivo all’altro mantenendo sempre il segno. Così che si possa riprendere la lettura e l’ascolto in ogni momento, indipendentemente dal dispositivo che si utilizza.

E voi ? Cosa ne pensate di questo nuovo eReader ?