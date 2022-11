QNAP presenta il TS-hx87XU-RP

QNAP presenta l’archiviazione ibrida del TS-hx87XU-RP che dispone di processore Intel Xeon E, 2,5GbE/10GbE ad alta velocità ed espansione PCIe Gen 4. Archiviazione ibrida HDD/SSD basata su ZFS con prestazioni di livello server

QNAP (Quality Network Appliance Provider), clicca qui per maggiori info, si impegna a fornire soluzioni complete per lo sviluppo software, la progettazione hardware e la produzione interna. Con l’attenzione incentrata sulle innovazioni legate ad archiviazione, rete e smart video. QNAP introduce ora una soluzione NAS cloud rivoluzionaria che unisce il suo software avanzato basato su abbonamento con l’ecosistema di canali di servizio diversificati. QNAP considera il NAS qualcosa di più di un semplice spazio di archiviazione. Perciò ha creato un’infrastruttura di rete basata su cloud per consentire agli utenti di eseguire l’hosting e sviluppare l’analisi dell’intelligenza artificiale, edge computing ed integrazione dei dati sulle loro soluzioni QNAP.

Dettagli sull’archiviazione ibrida di QNAP TS-hx87XU-RP

QNAPÂ Systems, Inc., è un’azienda leader per le soluzioni di calcolo, rete ed archiviazione. Ha presentato quest’oggi il NAS QuTS hero della serie TS-hx87XU-RP, disponibile in modelli a 9, 18, 22 e 30 alloggiamenti. Questi dispositivi integrano i potenti processori della serie Intel Xeon E-2300 con connettività 10GbE e 2,5GbE Multi-Gig. Oltre ad un’efficiente architettura di archiviazione ibrida HDD/SSD che bilancia prestazioni, capacità e costi. Eseguendo il sistema operativo QuTS hero basato su ZFS, la serie TS-hx87XU-RP dà priorità all’integrità dei dati. Oltre ad offrire una potente riduzione dei dati, snapshot quasi illimitate, una capacità fino a 5 petabyte per cartella condivisa, e molto altro. In questo modo, è possibile utilizzarlo come soluzione di archiviazione ideale che soddisfa i requisiti aziendali per server file, server di virtualizzazione, VDI, e backup/ripristino.

Caratteristiche del TS-hx87XU-RP di QNAP

Progettato per carichi di lavoro aziendali pesanti, il TS-hx87XU-RP presenta una potenza di calcolo estrema grazie al processore Intel Xeon E. Oltre ad una memoria DDR4 ECC fino a 128 GB per attività di multitasking esigenti e protezione con alimentatore ridondante. Le porte di rete 10GBASE-T e 2,5GbE integrate soddisfano le attività a richiesta elevata di banda come la virtualizzazione, trasferimenti di grandi quantità di file e applicazioni in tempo reale. Sono inclusi gli slot PCIe Gen 4 ad alta velocità per estendere le funzionalità core del NAS, come l’aggiunta di scheda interfaccia di rete 10/25GbE e le schede QM2 per aggiungere SSD M.2 e porte 2,5GbE/10GbE. Ed ancora le schede Fibre Channel per l’archiviazione SAN, e schede di espansione dell’archiviazione per connettere gli alloggiamento di espansione QNAP. La serie TS-hx87XU-RP può essere associata a switch 10GbE/2,5GbE gestiti e non gestiti di QNAP per aiutare le organizzazioni nell’implementazione di ambienti di rete ad alta velocità, sicuri e senza incidere sul budget.

Dichiarazioni in merito al TS-hx87XU-RP di QNAP

Rispetto agli array di archiviazione tradizionali, la serie TS-hx87XU-RP con archiviazione ibrida HDD/SSD bilancia costi, prestazioni e capacità. Mentre il TS-h987XU-RP a 9 alloggiamenti supporta anche gli SSD U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 a bassa latenza. É possibile implementare in modo semplice la cache SSD per potenziare i carichi di lavoro a uso intensivo di IOPS per l’accesso ai dati importanti.

Con la riduzione dei prezzi, l’uso degli SSD o dell’archiviazione ibrida nell’infrastruttura IT è stato ampiamente adottato. La serie TS-hx87XU-RP offre modelli con diverse capacità di archiviazione per le organizzazioni di qualsiasi dimensione in modo da soddisfare i requisiti relativi a prestazioni e costi ridotti,

ha dichiarato Jason Hsu, Product Manager di QNAP, che ha poi aggiunto:

Grazie all’espansione PCIe Gen 4 flessibile, la serie TS-hx87XU-RP può essere ulteriormente configurata per soddisfare le applicazione a uso misto esteso e le necessità di trasferimento dei dati.

Novità

Il TS-hx87XU-RP basato su ZFS offre un’archiviazione affidabile con riparazione automatica, riduzione avanzata dei dati e SnapSync in tempo reale. Così da garantire che il NAS primario e secondario conservino dati identici per rinforzata le operazioni aziendali senza interruzioni. L’esclusiva tecnologia QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) di QNAP aiuta a prevenire il malfunzionamento simultaneo degli SSD oltre a migliorare la protezione dei dati e l’affidabilità del sistema. L’App Center incluso offre inoltre diverse applicazioni installabili su richiesta per espandere ulteriormente il potenziale applicativo del NAS. Come l’hosting di macchine virtuali e container, la facilitazione del backup di VM di VMware/Hyper-V e il backup di Google Workspace/Microsoft 365. Ed ancora, la semplificazione dei backup locali/remoti/cloud, la creazione di archiviazioni oggetto compatibile con S3, e molto altro.

E voi? Cosa ne pensate del nuovo sistema di archiviazione ibrido TS-hx87XU-RP di QNAP ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).