Proscenic ha presentato il nuovo aspirapolvere P11 Smart

Proscenic, l’azienda leader nel campo degli elettrodomestici, ha presentato recentemente il suo nuovo aspirapolvere P11 Smart

Proscenic è un’azienda ben nota per i suoi elettrodomestici smart pensati per migliorare la qualità della vita alle famiglie. Nel corso del tempo la compagnia ha creato diversi prodotti di qualità e recentemente ha presentato il P11 Smart, il suo nuovo aspirapolvere senza fili.

P11 Smart vanta lunga durata, potenza e personalizzazione

Il nuovo aspirapolvere P11 Smart è stato progettato con la volontà di offrire un’ottima esperienza d’utilizzo, priva di interruzioni. Il dispositivo è dotato di 8 batterie al litio da 2200mAh ad alta capacità, il che lo rende facile da gestire in una grande casa senza frequenti ricariche. Il device, dotato di 3 modalità d’uso garantisce 15 minuti di utilizzo continuo a potenza massima e fino a 60 minuti di autonomia con la modalità eco. Attraverso la filtrazione a ciclone, il filtraggio HEPA, il filtro a spugna e il tubo in acciaio inossidabile cattura il 99.9% di particelle, espellendo aria pulita.

Inoltre vanta un avanzato motore brushless da 450W, in grado di raggiungere i 70.000 giri al minuto e produrre un massimo di 30kpa di potenza di aspirazione. La capacità di aspirazione permette di rimuovere residui di qualsiasi entità presenti in svariati angoli dell’abitazione. Il dispositivo, poi, è stato dotato di diverse spazzole, in grado di soddisfare molteplici casi d’uso: una mini-spazzola in grado di raggiungere un alto tasso di rimozione degli acari della polvere del 99%, un ugello lungo progettato per i fori che rende facile la pulizia di aree non visibili, una spazzola rotonda per superfici piane e rotonde e, infine, un tubo retrattile posizionabile in alto o in basso per una pulizia profonda. Oltretutto Proscenic pensa anche alle necessità legate all’avere un animale in casa e ha realizzato 3 diverse spazzole vendute separatamente che sono perfette per la toelettatura, il taglio e la rimozione del pelo degli animali, ma anche la rimozione della polvere dal loro pelo.

Come se non bastasse poi il P11 Smart è compatibile con la smart app Proscenic. L’applicazione offre un monitoraggio in tempo reale delle prestazioni dell’apparecchio, oltre a visualizzare il tempo di pulizia nelle diverse modalità. L’utilizzo della smart app, inoltre, consente di mantenere le migliori prestazioni del dispositivo grazie alla segnalazione di sostituzione degli accessori della scopa elettrica. Il dispositivo inoltre è in grado di rilevare automaticamente il tipo di pavimento e regolare la potenza di aspirazione in tempo reale quando spazza i tappeti in modalità automatica.

