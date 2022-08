What’s hot? Con “Pronte & in Stock” di NVIDIA, l’estate non è calda solo per il meteo ma anche per le super offerte su schede e laptop

Ricorderemo questa estate come una delle più calde di questo secolo, con il susseguirsi ininterrotto di Caronte, Scipione, Lucifer, Hannibal e vari altri anticicloni di origine africana dai nomi epici e altisonanti. A rendere più sopportabile la canicola ma soprattutto a soddisfare la voglia di tecnologia degli italiani ci pensa però Nvidia, con una ventata di novità riguardanti GPU e laptop.

“Pronte & in Stock” di questa settimana offre, infatti, la possibilità di regalarsi a prezzi davvero vantaggiosi tutte le GPU che si possano desiderare, dalle RTX 3090 alle RTX 3080, passando per le RTX 3080 Ti. Ma non finisce qui! Grazie alla campagna promossa da Nvidia e dai suoi partner, gli utenti possono acquistare con sconti significativi anche una serie di performanti laptop Acer, Asus e HP dotati di schede grafiche Nvidia RTX 3050Ti, RTX 3070 e RTX 3060.

NVIDIA: ecco i prodotti della settimana

Ancora tante opportunità di acquistare nuovi prodotti su Amazon, Mediaworld, Next e Unieuro. Di seguito tutti i prodotti della settimana, già disponibili all’acquisto:

Zotac GeForce RTX 3090 Trinity OC, disponibile presso Next – al prezzo di € 1,449

Zotac GeForce RTX 3080 Ti Trinity LHR, disponibile presso Next – al prezzo di € 1,279

Zotac GeForce RTX 3080 Trinity LHR 12GB, disponibile presso Next– al prezzo di € 929,90

MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G, disponibile presso Amazon – al prezzo di € 1,400

Asus TUF GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC, disponibile presso Next – al prezzo di € 1,279

ASUS TUF-RTX3080TI-12G-GAMING, disponibile presso Mediaworld – al prezzo di € 1,299

Oltre alle GPU in offerta, troviamo anche tre laptop da non farsi sfuggire:

Acer Aspire 7 GeForce RTX3050Ti R7 16 512GB, disponibile presso Mediaworld – al prezzo di € 999

Asus G513 GeForce RTX3070 R7 16GB 512GB, disponibile presso Unieuro – al prezzo di € 1,399

HP VICTUS GeForce RTX3060 i7 16GB 1TB, disponibile presso Amazon – al prezzo di € 1,299

Per ulteriori offerte e maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all'iniziativa.