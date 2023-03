Promozioni esclusive Asus: sconti su selezione di monitor e periferiche dedicate ai gamer

ASUS Republic of Gamers annuncia due promozioni esclusive su un’ampia selezione di monitor e periferiche dedicate ai gamer, scopriamole

ASUS ROG annuncia due imperdibili promozioni per rinnovare e arricchire il proprio setup: un Cash Back valido sull’acquisto di numerose periferiche e accessori gaming e un esclusivo regalo all’acquisto di un nuovo monitor.

GEAR IT UP: un’occasione unica, fino a 230€ di rimborso | Promozioni esclusive Asus

Quanti già apprezzano i prodotti ROG potranno approfittare di una speciale promozione Cash Back su un’ampia selezione di prodotti Republic of Gamers per rinnovare la propria postazione ed elevare l’esperienza di gioco: disponibili diversi modelli di mouse, cuffie, tastiere gaming ma anche le sedute più esclusive. I prodotti potranno essere acquistati direttamente sul sito ASUS eShop e presso i moltissimi altri rivenditori aderenti all’iniziativa. Gli utenti che acquistano uno dei prodotti eleggibili entro il 14 maggio 2023 potranno riscattare il Cash Back registrando le informazioni richieste e caricando la propria fattura o documento d’acquisto a partire dal 20 marzo fino al 28 maggio 2023. Dopo un breve controllo, gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Incluse nella promo tantissime tra le novità più recenti. Tra queste il mouse ROG Harpe Ace Aim Lab Edition, perfetto da abbinare al tappetino ROG Hone Ace Aim Lab Edition, o le tante cuffie gaming, tra cui spiccano le nuovissime ROG Cetra True Wireless e le ROG Delta S Wireless. Ecco qualche esempio di mouse e cuffie da gaming:

ROG CHAKRAM X ORIGIN: 30€

ROG KERIS WIRELESS AIMPOINT WHITE: 30€

ROG CETRA TRUE WIRELESS WHITE: 40€

ROG FUSION II 300: 30€

Numerose anche le proposte sul fronte delle tastiere gaming, per soddisfare ogni esigenza e supportare al meglio ciascun gamer in ogni tipologia di gioco, dalla ultra compatta ROG Falchion Ace, alla super accessoriata ROG Claymore II o ROG Strix Flare II Animate, fino alla più esclusiva ROG Azoth, passando per i tanti modelli ROG Strix Scope, con switch e formati differenti per intercettare ogni singola preferenza individuale. Ecco qualche esempio:

ROG AZOTH: 50€

ROG STRIX FLARE II ANIMATE: 40€

ROG FALCHION ACE WHITE: 30€

E se il comfort è senza dubbio un requisito essenziale, anche nel gaming, una seduta da gioco di qualità, come ci si aspetta da ROG, è certamente in grado di offrire un vantaggio anche per le sessioni di gioco più lunghe e impegnative. Per un setup completo e coerente, anche dal punto di vista estetico, si potrà approfittare del cash back anche sui seguenti modelli:

ROG DESTRIER ERGO: 80€

ROG CHARIOT: 60€

ROG CHARIOT CORE: 30€

La lista completa dei prodotti e dei rivenditori partecipanti è disponibile alla seguente pagina dedicata.

Scegli il tuo nuovo monitor ASUS: in regalo headset, mousepad o webcam | Promozioni esclusive Asus

Per chi invece fosseinteressato ad acquistare un nuovo monitor per il proprio setup gaming, per allestire una postazione dedicata allo smartworking o anche per la produzione di contenuti, ASUS ha riservato la possibilità di ricevere, con l’acquisto di monitor selezionati, esclusivi accessori e periferiche.

A seconda del modello scelto, gli utenti potranno ricevere subito in regalo le cuffie gaming ROG Strix Go Core Moonlight Edition, la webcam ASUS C3 o il tappetino per mouse TUF Gaming P1.

Maggiori informazioni sulla promo e la lista completa dei monitor sono disponibili cliccando qui. Cosa ne pensate di queste promozioni esclusive Asus? fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.