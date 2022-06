Proiettore Philips Screeneo U4: annunciato il lancio

Philips Projection presenta finalmente la sua ultima creazione. Il nuovo proiettore Philips Screeneo U4

Philips Projection (qui per maggiori informazioni) è lieta di annunciare il lancio di Philips Screeneo U4. Questo è un proiettore a focale ultra corta che fornisce un’immagine True Full HD da 80,mentre è posizionato a una distanza di soli 12 (30,5 cm). Disponibile esclusivamente per il preordine sulla piattaforma di innovazione online, Indiegogo, Screeneo U4 ha già ricevuto grande interesse da migliaia di sostenitori.

Dichiarazioni e impressioni sul proiettore Philips Screeneo U4

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni fornite in merito al nuovo proiettore Philips Screeneo U4.

Dopo aver assistito al successo travolgente riscontrato dallo Screeneo U3, abbiamo capito fin dall’inizio che Philips Screeneo U4 avrebbe dovuto fare di più. Lo scopo è stato quello di portare ulteriormente la tecnologia dei proiettori a ottica ultra corta, per tutto il tempo in un design più compatto. questo prodotto ha la capacità di fornire agli utenti precisione e versatilità delle immagini, perfette per maratone di film e sessioni di gioco,

ha affermato Dan Mamane, Presidente di Screeneo Innovation SA.

Dettagli

Philips Screeneo U4 offre una vera esperienza cinematografica a casa ed è perfetto per la tua camera da letto, la cucina, lo studio o il soggiorno. Ottimizza il tuo spazio e ottieni il massimo da ogni centimetro quadrato della tua casa poiché puoi posizionare il proiettore a meno di un piede dallo schermo di proiezione. Quando si posiziona il proiettore a 19,5 cm (7,7 pollici) dalla parete, si ottiene un’immagine di 152 cm (60 pollici) mentre a 30,5 cm (12 pollici) si ottiene un’immagine massiccia da 80 pollici.

Screeneo U4 è veloce e indolore da configurare in pochi secondi. L’autofocus veloce, la correzione trapezoidale automatica e la correzione a 4 angoli eliminano le immagini distorte. Così si ottiene un’immagine perfettamente proporzionata anche se il dispositivo non è dritto davanti al muro. La sintonizzazione Screeneo U4 raggiunge il 108% di copertura del colore standard HDTV Rec.709 garantendo un’incredibile prestazione dell’immagine e nitidezza. Progettati con le immagini della CPU AMlogic T972, i colori HDR10 rimangono realistici con un’eccezionale nitidezza ad alta definizione per il testo.

Esperienza cinematografica True Full HD

Con un incredibile True Full HD 1080p, HDR10 e sfruttando la tecnologia XPR, Screeneo U4 offre accuratezza e nitidezza delle immagini impeccabili. La tecnologia cinematografica DLP di Texas Instrument offre anche immagini vivide, contrasto profondo e immagini luminose in qualsiasi condizione. La potente sorgente luminosa a LED dura fino a 30.000 ore, con un consumo energetico molto inferiore rispetto a un normale proiettore a lampada.

Il proiettore incorpora due HDMI 2.0, un USB-A e un Jack 3.5 in modo da poter collegare tutti i tuoi dispositivi. Puoi collegare le tue console di gioco, Apple TV, laptop o ricevitori TV alle porte HDMI. Grazie alla porta di alimentazione USB-A, non hai nemmeno bisogno di un adattatore aggiuntivo per i tuoi dispositivi di streaming come Amazon Fire Stick o Roku. Collegalo alla porta HDMI e USB e sei pronto per partire.

Ottima qualità del suono e design innovativo

Gli utenti godranno di un’esperienza cinematografica e musicale completamente coinvolgente con il surround e il potenziamento dei bassi, un design in forte espansione da 2×15 watt e un sistema audio 2.1. Grazie alla funzione audio Dual Bluetooth, potrai anche ascoltare il tuo audio su due diversi dispositivi Bluetooth contemporaneamente (altoparlanti o auricolari). Oppure, potrai addirittura trasformare il tuo proiettore in un boombox, ascoltando brani con o senza video.

Composto da un design moderno e compatto, con alluminio e ABS completamente scuro opaco, Screeneo U4 si integra perfettamente con la tua casa. Il Philips Screeneo U4, viene fornito con un caricatore internazionale e un telecomando ed è disponibile ad un prezzo che aggira intorno ai 599 EUR, esclusivamente su Indiegogo.

E voi cosa ne pensate di questo nuovo proiettore Philips Screeneo U4? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).