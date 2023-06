Prodotti per la ricarica Einova: per ricaricare i tuoi dispositivi ovunque tu sia

Einova presenta i suoi nuovi prodotti per la ricarica Power Bar, Laptop Power Bank e Power Bundle Pro

Viaggi avventura, last minute, in bungalow o per lavoro. Per ognuno di loro c’è un oggetto super innovativo e di design firmato Einova a cui non potrai più fare a meno. Einova è un brand innovativo che opera nell’ambito dell’elettronica di consumo, progetta e brevetta prodotti all’avanguardia. Prodotti dal design ricercato e con tecnologie che puntano a un’elevata efficienza energetica.

Con l’arrivo dell’estate, Einova propone una selezione di prodotti per ricaricare i propri dispositivi elettronici ovunque e in qualsiasi momento. Offrendo una carica extra a ogni tipo di turista e a ogni tipo di viaggio.

Prodotti per la ricarica di Einova: Power Bar

Ti piace organizzare viaggi di notte prenotando un volo low cost con partenza solo qualche ora dopo? Sei sicuramente la Power Bar! Avrai i dispositivi elettronici ormai scarichi per la ricerca del primo volo disponibile e potrai usare questo device come power bank in movimento. Così da poter caricare il tuo il laptop mentre ti dirigi in aeroporto, con il tuo bagaglio fatto in soli 20 minuti alle 4 del mattino; o come ricarica wireless per il tuo smartphone e le airpods seduto al bar in attesa dell’imbarco.

Power Bar è un wireless power bank unico nel suo genere. Ricarica fino a quattro dispositivi Apple contemporaneamente. Con i suoi due punti di ricarica wireless veloce Qi per iPhone e AirPods, un punto di ricarica magnetico e una porta USB-C Power Delivery da 30 W certificata USB-IF. Il dispositivo è dotato della tecnologia di ricarica brevettata da Eggtronic. Per ottenere l’esperienza di ricarica wireless più veloce, sicura ed efficiente dal punto di vista energetico disponibile sul mercato.

ll prezzo di mercato della Power Bar è di 149,00 €.

Laptop Power Banck

Sei una persona che predilige viaggi alla scoperta di luoghi nascosti e spiagge inesplorate, alloggiando in bungalow, in tenda o in ostello? Ciò che ti rappresenta è il Laptop Power Bank, super compatto e comodissimo da portare nello zaino.

Ultra potente, leggero e compatto, grazie alle 3 porte USB permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi, che siano smartphone, tablet, laptop o cuffie. Possiede 63W di potenza totale in uscita e 20.000mAh di capacità di batteria. Si può utilizzare ovunque.

Il suo design ergonomico con rivestimento in tela gli permette di essere morbido al tatto e allo stesso tempo idrorepellente e resistente agli urti e ai graffi. È il prodotto ideale per rimanere sempre connessi durante eventi e/o attività outdoor che richiedono energia infinita. Il prezzo di mercato è di 84,92 €.

Nuovi prodotti per la ricarica di Einova: Power Bundle Pro

Sei una business person a cui è richiesto di viaggiare molto spesso e che necessita di una continua presenza online ovunque si trovi? Sei sicuramente il Power Bundle Pro. Un power bank per ricaricare i tuoi device in movimento e un alimentatore per ricaricare tutti i dispositivi USB-C.

Pensato per i professionisti sempre on the go, Power Bundle Pro di Einova include due dei più amati prodotti del brand. Un Laptop Power Bank super compatto, leggero e resistente, ma anche molto potente, grazie alla capacità di batteria da 20,000mAh, e l’alimentatore universale Sirius da 65W. Leggero, compatto e flessibile, è compatibile con tutti i dispositivi USB-C. Prezzo di mercato di 169,84 €.

