Presentate le schede madri GIGABYTE X670E e X670 AORUS

Sia l’ X670E che l’ X670 offrono almeno uno slot PCI-Express 5.0 x16 (che può essere ulteriormente suddiviso in due slot x8 Gen 5). E almeno uno slot PCI-Express 5.0 x4 M.2 NVMe collegato al processore AM5. L’X670E si differenzia per avere uno slot M.2 Gen 5 aggiuntivo che è cablato al SoC, oltre alla connettività PCIe Gen 5 a valle dal chipset. L’ AORUS Xtreme guida il gruppo con un mostruoso VRM a 18 fasi che utilizza 105 A DrMOS, un PCB a 8 strati, quattro slot M.2 Gen 5. L’audio integrato di altissima qualità con cuffie ESS DAC, AQuantia 10 GbE, WiFi 6E e una miriade di funzioni compatibili con l’overclocker.

GIGABYTE (clicca qui per maggiori dettagli sull’azienda) è produttore con sede a Taiwan di prodotti hardware per computer, conosciuto soprattutto per le sue schede madri. Quest’oggi ha mostrato la sua prossima gamma di schede madri Socket AM5 basate su chipset AMD X670E e X670 per i processori desktop Ryzen serie 7000 “Zen 4”. Il cui lancio è previsto a Settembre. Conosciamo tutti l’importanza che AMD da alla connettività PCI-Express Gen 5 . Perciò oltre lo slot PEG, il chipset X670E, con più slot M.2 Gen 5, copre l’estremità superiore della serie di schede madri GIGABYTE AORUS. Con, ovviamente, X670E AORUS Xtreme e X670E AORUS Maestro. L’estremità inferiore della gamma si basa sull’X670, con i livelli AORUS Pro e AORUS Elite.

