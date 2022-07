Presentata la nuova piattaforma MonTitan di Silicon Motion

Silicon Motion annuncia la piattaforma di soluzioni SSD programmabili dall’utente MontTitan PCIe Gen5x4 per applicazioni di data center e storage aziendali

La Silicon Motion Technology Corporation (o meglio conosciuta come “Silicon Motion“), è leader globale nella progettazione e commercializzazione di controller flash NAND e dispositivi di archiviazione a stato solido. Ha annuncia oggi MonTitan, una piattaforma di soluzioni SSD PCIe Gen5 perfettamente adatta per le applicazioni Datacenter ed Enterprise più impegnative. La nuova piattaforma MonTitan di Silicon Motion presenta un’architettura ASIC e FW completamente nuova, appositamente progettata, ottimizzata per prestazioni e QoS. Il suo esclusivo stack Layered FW consente lo sviluppo di soluzioni differenziate per i clienti con un elevato grado di flessibilità e un time to market accelerato, il tutto riducendo i costi di progettazione.

Dichiarazioni in merito alla nuova piattaforma MonTitan di Silicon Motion

Di seguito sono state riportate le prime dichiarazioni in merito alla nuova piattaforma MontTitan.

Le soluzioni di storage SSD si stanno evolvendo per affrontare le nuove sfide nei data center che richiedono cambiamenti nelle piattaforme di storage e nei modelli operativi,

ha affermato Nelson Duann, Senior Vice President Marketing and R&D di Silicon Motion.Che ha poi aggiunto:

La nostra soluzione SSD MonTitan è un’innovativa piattaforma SSD PCIe Gen5 progettata per soddisfare le esigenze uniche dei data center di oggi, fornendo flessibilità e programmabilità per soddisfare gli standard in evoluzione futuri.

MonTitan è una piattaforma PCIe Gen5 ad alte prestazioni e programmabile dall’utente che utilizza la famiglia di controller NVMe di terza generazione di Silicon Motion. SM8366, supportando le specifiche OCP Datacenter NVMe SSD e NVMe 2.0. Sfruttando la tecnologia PerformaShape e NANDCommand, MonTitan offre prestazioni eccellenti e QoS con sicurezza leader del settore.

Le tecnologie

La piattaforma della soluzione SSD MonTitan di Silicon Motion presenta svariate tecnologie. Tra queste abbiamo:

PerformaShape che fornisce set QoS basati su ASIC che utilizzano l’isolamento HW per garantire le massime prestazioni BW. Massimizzando al contempo i singoli elementi delle prestazioni definiti dall’utente (QOS, latenza, RR/RW, potenza).

che fornisce set QoS basati su ASIC che utilizzano l’isolamento HW per garantire le massime prestazioni BW. Massimizzando al contempo i singoli elementi delle prestazioni definiti dall’utente (QOS, latenza, RR/RW, potenza). NANDCommand che massimizza le prestazioni aziendali delle geometrie NAND di nuova generazione con un’eccezionale correzione degli errori LDPC ed estensione della durata per QLC e oltre.

Il lancio della piattaforma di soluzioni SSD MonTitan da parte di Silicon Motion fornisce un interessante veicolo di sviluppo con il loro stack FW a strati e l’architettura flessibile. Per abilitare soluzioni orientate alle applicazioni come QLC e SSD ZNS. Alibaba ha interesse a valutare ulteriormente queste soluzioni,

ha affermato Feng Zhu, Direttore di Ingegneria e Architetto, Alibaba Cloud.

Le tecnologie di nuova generazione come PCIe 5.0, OCP Datacenter NVMe SSD Specification ed E1.S sono esigenze iperscalabili per consentire prestazioni, termiche e gestione su larga scala. La piattaforma Silicon Motion MonTitan supporta PCIe 5.0, OCP Datacenter NVMe 2.0 SSD Specification ed E1.S per soddisfare i requisiti dell’iperscalabilità di prossima generazione,

ha affermato Ross Stenfort, Hardware System Engineer, Meta.

ASIC MonTitan SM8366

L’ASIC MonTitan SM8366 è un controller NVMe PCIe Gen5 x4 x4 Enterprise e Data Center a doppia porta con 16 canali che supportano fino a 2400 MT / s. L’SM8366 offre prestazioni SSD 4K sequenziali (> 14 GB / s) e casuali (> 3,0 M IOPS) leader del settore e contiene un’interfaccia DRAM DDR4-3200 / DDR5-4800 scalabile a canale singolo / doppio a 40 bit. L’SM8366 ad alte prestazioni con la piattaforma MonTitan libera il potenziale una volta limitato dall’architettura di archiviazione SSD. Fornendo così soluzioni flessibili e ad alta integrità per abilitare un nuovo standard di progettazione SSD per data center.

Vorremmo congratularci con Silicon Motion per il lancio di successo del controller SSD SM8366 e della piattaforma MonTitan PCIe Gen5 ad alte prestazioni,

ha affermato Atsushi Inoue, Senior Director, Memory Division, KIOXIA Corporation. Che ha poi aggiunto:

La piattaforma programmabile dall’utente e ricca di funzionalità di Silicon Motion consentirà un’ampia gamma di applicazioni facendo emergere il nostro potenziale BiCS FLASH e XL-FLASH e aprendo nuove opportunità per i nostri clienti aziendali e di data center comuni.

Ed ancora,

È fantastico lavorare con Silicon Motion e la loro piattaforma PCIe 5.0 MonTitan per abilitare il nostro flash leader del settore nelle loro soluzioni chiavi in ​​mano,

ha affermato Daniel Doyle, Direttore del marketing dei componenti NAND di Micron, Aggiungendo poi:

Questa collaborazione consente ai nostri clienti comuni di implementare il il flash più avanzato al mondo, incluso il QLC a 176 strati di Micron, per aumentare le prestazioni e la densità nelle soluzioni dei clienti.

Collaborazioni

Siamo lieti che Silicon Motion abbia lanciato la piattaforma SSD PCIe Gen5 MonTitan. In qualità di fornitore leader di memoria flash e contributore di valore fondamentale, YMTC collaborerà con la piattaforma MonTitan di Silicon Motion per costruire un futuro migliore.

ha affermato Frank Fan, Head of Product Management, YMTC. La piattaforma SSD MonTitan, è composta dai kit di progettazione hardware di riferimento basati su standard SM8366 e da stack firmware. Sarà sottoposta a campionamento per i primi partner di coinvolgimento nel quarto trimestre del 2022. Silicon Motion presenterà la piattaforma della soluzione SSD MontTitan dal 2 al 4 Agosto al Flash Memory Summit di Santa Clara, in California.

E voi? Cosa ne pensate di questa Silicon Motion piattaforma MontTitan? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).