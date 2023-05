PowerA: in arrivo il nuovissimo controller MOGA XP-Ultra

In arrivo il nuovissimo controller MOGA XP-Ultra di PowerA. Il primo controller wireless con licenza per Xbox Series X|S, mobile e cloud gaming

PowerA ha creato il compagno definitivo per il gioco multipiattaforma! Questo controller wireless di prima qualità presenta un design modulare e funziona in modo intercambiabile con console Xbox, PC, dispositivi mobili Android e smart TV selezionate. PowerA è leader nel miglioramento dell’intrattenimento interattivo con accessori di gioco con licenza ufficiale. Quest’oggi ha lanciato il suo ultimo e più grande controller, il MOGA XP-Ultra Multi-Platform Wireless Controller per cellulari, PC e Xbox Series X|S. Questo controller dal design unico e ricco di funzionalità è il primo controller wireless con licenza ufficiale per Xbox Series X|S sul mercato, progettato per essere utilizzato in modo intercambiabile per il gioco mobile, il PC e le console Xbox. Il MOGA XP-Ultra è disponibile da subito su PowerA.com, Amazon e presso i principali rivenditori di accessori di gioco al prezzo di 129,99 dollari.

Dettagli sul nuovo MOGA XP-Ultra di PowerA

MOGA XP-Ultra presenta un innovativo design modulare 4-in-1 che comprende un mini-pad compatto con pulsanti nitidi, un D-pad concavo, grilletti a impulsi e altro ancora. È inoltre dotato di un’impugnatura ergonomica staccabile a grandezza naturale che aggiunge motori rumble integrati, due pulsanti di gioco avanzati mappabili sul retro e una clip di gioco mobile per collegare un dispositivo mobile compatibile. I giocatori possono combinare le configurazioni del controller con una varietà di piattaforme compatibili per giocare nel modo migliore per loro e per qualsiasi ambiente scelgano di giocare! Il controller è inoltre dotato di una batteria ricaricabile da 2000 mAh che garantisce fino a 60 ore di gioco tramite il protocollo Xbox Wireless. Inoltre garantisce fino a 40 ore tramite Bluetooth, in modo che i giocatori possano contare sulla sua durata durante gli spostamenti settimanali o i viaggi più lunghi.

Il compagno ideale per Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass continua a crescere e i giocatori di tutto il mondo non vedono l’ora di giocare a contenuti straordinari su più piattaforme diverse. Raggiungendo oltre 120 milioni di utenti attivi mensili nel 2023, è chiaro che i vantaggi unici del cloud gaming porteranno a una crescita continua; e PowerA ha collaborato con Xbox per creare l’hardware perfetto per amplificare questa esperienza. Il controller di gioco multipiattaforma MOGA XP-Ultra è stato progettato con cura per mantenere i giocatori nel gioco indipendentemente da dove giocano. Il controller può connettersi in modalità wireless a Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10/11, oppure utilizzare il Bluetooth per connettersi a dispositivi mobili Android e persino ad alcune smart TV compatibili. I giocatori possono portare MOGA XP-Ultra con sé e avere la possibilità di riprendere i giochi Game Pass da dove li hanno lasciati in qualsiasi stanza della casa o persino durante il tragitto verso il lavoro.

MOGA XP-Ultra di PowerA: ricco di funzioni per qualsiasi giocatore

XP-Ultra è ricco di funzioni per migliorare l’esperienza di gioco praticamente ovunque:

Design modulare 4-in-1

Pulsanti di gioco avanzati mappabili sull’impugnatura ergonomica a grandezza naturale

mappabili sull’impugnatura ergonomica a grandezza naturale Batteria ricaricabile ad alta capacità da 2000 mAh per un massimo di 60 ore di gioco tramite protocollo Xbox Wireless e fino a 40 ore tramite Bluetooth

per un massimo di 60 ore di gioco tramite protocollo Xbox Wireless e fino a 40 ore tramite Bluetooth Porta di ricarica USB-C che consente anche la connettività cablata su console o PC

che consente anche la connettività cablata su console o PC Grilletti a impulsi

Doppio stick analogico

D-pad concavo

